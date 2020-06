Soňa Peková: Do Vánoc tu koronavirus nebude!

Myslím si, že jsme z toho venku. A za pár měsíců bude i celý svět. U nás je to pryč. Věřím, že opravdu zmizí, troufnu si odhadnout do Vánoc. Nechová se to jako sezonní respirační onemocnění. Prožene se populací a nazdar. Takže odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč. Nasvědčuje tomu řada studií, publikací a závěrů, které bedlivě po celou dobu sleduji, a ke zcela stejným závěrům jako já došli teď aktuálně v časopise Nature, Bundeswehr," uvedla Peková pro výše zmíněný web.

Pokud jsou tedy předpoklady známé viroložky a bojovnice za pravdu skutečné, možná již brzy se vrátí chod planety k normálu!

Nezbývá než doufat, že se nestane něco nečekaného, vyhlídky jsou ale zatím více než pozitivní…