Tajný make-up trik, co používá Sophia Lorenová, aby zvýraznila šarm a ubrala věk

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. To je heslo, které razí mnoho lidí, a razí ho i první dáma italského filmu Sophia Lorenová, která v létě oslavila již osmdesáté čtvrté narozeniny. A jaké že je to pravidlo, na které Sophia z vysoka, s grácií sobě vlastní, kašle? No přece jedno z těch základních, týkající se make-upu.

První pravidlo v líčení praví, že by žena nikdy neměla nosit výrazně nalíčené oči společně s výrazně nalíčenými rty, protože to údajně působí lacině. Právě tohle pravidlo porušuje Sophia Loren snad od počátku věků. Kočičí líčení, výrazné černé linky, tmavé kouřové stíny a k tomu rudá rtěnka, to vždycky bylo poznávacím znamením téhle italské kočky. Její styl je důkazem toho, že pravidla jsou od toho, aby byla porušována a, že to, co se říká, nemusí být vůbec pravda. K Sophii Loren vás totiž může napadnou leccos, rozhodně ale ne, že by působila lacině.

Ačkoli s postupem času a postupujícím věkem se rtěnka u Sophie zjemňuje a z výrazně rudé začíná být spíše jemný růžový až nude odstín, bez nalíčených rtů ji nepotkáte. Stále dbá také na to, aby měla dokonale nalíčené oči a měla svůj pověstný italský šmrnc. Ostatně sama Sophia je ztělesněním bella figura, italského konceptu a životního stylu, který vidíte v Itálii na každém kroku a který hlásá, že by vše mělo být, pokud možno, nejlepší, jak jen to jde.

Sophia je pravá dáma a jako pravá dáma ví, co jí sluší. Už v mládí zjistila, že jejím mandlovým očím lichotí dlouhá linka, která vede až ke špičce obočí a ačkoli s každým rokem klesá horní víčko stále níže, tento grif její zručná ruka tak ovládá, že si oči nalíčí během pár minut a výsledek je vždy perfektní. Sophia prohlašuje, že kromě přepudrování při natáčení, nebo předávání cen, se jejího obličeje cizí ruka ani nedotkla, sama totiž ví nejlépe, co jí sedí a jak se nalíčit, aby byla dokonalá.

Vědět, co sluší zrovna vašemu oku, to by měla vědět každá žena a tímto pravidlem se opravdu řídit. Narozdíl od všech ostatních, která je možné, a občas i žádoucí, porušovat.