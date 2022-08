Koukal připravil Soukalovou skoro o vše: Skončila na ulici a platila jeho dluhy

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová a Petr Koukal působili jako ideální pár, než se vše ze dne na den zhroutilo jako domeček z karet. Bývalá biatlonistka kvůli důvěřivosti přišla o veškerý majetek a z veliké lásky jí zbyly jen oči pro pláč.

Gabriela Soukalová a Petr Koukal se vzali v roce 2016 po dvouletém vztahu. Tehdy sportovní dvojice zářila štěstím a nikoho by ani ve snu nenapadlo, co bude následovat o pár let později.

Soukalová za svou úspěšnou kariéru v biatlonu vydělala několik desítek milionů korun, po rozvodu s Koukalem ale zůstala prakticky bez koruny a k tomu musela splácet manželovy dluhy.

Až po rozchodu si začala Gabriela uvědomovat, o co vše ji připravil a jaké věci jí dělal Koukal za zády.

Nevěra i podezřelé převody majetků

Když skončila Gabriela Soukalová po rozvodu s Koukalem ožebračená o poslední korunu, začala sportovkyně zjišťovat, kam vlastně její finance celé roky mizely a jakého hada si hřála na prsou. Kromě četných nevěr měl Koukal postupně vykrádat finance z účtu své ženy.

"Vypadá to, že Gábina byla hlavně Koukalovým projektem na peníze. To bude podrobně popsáno v dalším trestním oznámení. V tuto chvíli bych ho stručně označil jako velmi podezřelé, když úspěšná Gabriela vnesla do společné kasy desítky milionů, a aniž by peníze utrácela, zůstala prakticky bez nich. A ještě splácí společné dluhy," řekl v rozhovoru pro Blesk právník Soukalové JUDr. Miroslav Antl.

Kromě toho si Koukal pár dní po rozvodu pořídil za velice podivných okolností nemovitost, kterou následně prodal o mnoho milionů dráž. Navíc vyměnil zámky u společného domu a Soukalová skončila na ulici.

Do vlastního domu se nemohla dostat

Zatímco Petr Koukal si dvanáct dní po rozvodu pořídil za 4,1 milionu korun nový dům, který obratem prodal za téměř 13 milionů, Gabriela Soukalová se musela přestěhovat do malého bytečku v centru Berouna, který sousedí s hernou.

Koukal totiž znemožnil Soukalové přístup do jejich domu, který přitom celý platila sportovkyně ze svých financí. Gabriela doplatila hlavně na to, že neměla podepsanou předmanželskou smlouvu. Tu sice měla před svatbou připravenou, Koukal ji ale odmítl podepsat.

"V momentu, kdy jsem s takovou smlouvou přišla, se Petr nejprve několikrát omlouval ze schůzek s právníkem z různých malicherných důvodů a nakonec doma brečel, že nás chci rozdělovat, a to jsme se ještě nevzali," popsala Soukalová Idnesu. Pokud se nakonec skutečně podaří prokázat, že Koukal v manželství zpronevěřil miliony korun, hrozí mu v krajním případě až desetileté vězení.

