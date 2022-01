Gabriela Soukalová ukázala postavu po porodu, ženy blednou závistí

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová je teprve tři měsíce po porodu a už má zpět svou dokonalou figuru. Novopečená maminka je fanynkou otužování a s přítelem Milošem Kadeřábkem se pravidelně věnuje tomuto koníčku a na Instagramu zapózovali v plavkách na sněhu. Soukalová je tak štíhlá, že jí dokonce sledující radí, aby se najedla.

Gabriela Soukalová po náročném rozvodu s Petrem Koukalem našla štěstí v náruči svého dlouholetého kamaráda, Miloše Kadeřábka. Bývalá olympionička po pár měsících vztahu otěhotněla a dnes je pyšnou maminkou tříměsíční dcery Izabely.

Mateřskou roli si Soukalová užívá naplno, a jak prozradila na svém Instagramu, letošní svátky prožívala velice emotivně.

"Shodli jsme se s Milošem, že tak jako letos, jsme se na Vánoce netěšili prakticky od dětství. Kojenec z toho sice ještě nemá rozum, ale mně všechno najednou dává takový smysl, že mám pocit, že ty krásné Vánoce, plné lásky a světla v našich životech snad slavíme od jejího narození," říká šťastně Gabriela. Vánoční veselí v podobě smažených jídel a cukroví ale na postavě sportovkyně nezanechalo žádné stopy, naopak je podle fanoušků kost a kůže, stejně jako její partner.

Najezte se

"Tak jsme to opět rozjeli podle Wim Hofa. Tekoucí voda má grády. Takže jak říká Mr. Wim, ať jste, kde jste, JUST BREATHE MTF," pochlubila se Gabriela Soukalová fotografií z otužování.

Na snímku je Gabriela se svým přítelem Milošem pouze v plavkách a Kadeřábek má spodní partie zahalené do ručníku.

"Běžte se najíst hubeňouři," začali radit sledující zamilovaným hrdličkám, aby trochu nabrali na váze. "Měli by se oba trochu najíst, kost a kůže, to také není moc zdravé," přidávají se další kritici. Kromě pár rýpavých komentářů ale sklidila odvážná dvojice hlavně obdiv za překonávání mrazivých teplot. "Velký palec nahoru vám oběma. Je mi z téhle fotky úplně zima a to mám svetr a tepláky. Smekám," shodují se fanoušci, že otužování není koníček pro každého.

