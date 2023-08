Soudní exekutorka promluvila: Co všechno hrozí Soukupovi za neplacení dluhů?

Jaromír Soukup

Jaromír Soukup momentálně prožívá nesmírně náročné období. Jak se totiž ukázalo, jeho společnost Médea dluží stovky milionů, kvůli čemuž se nyní dostala do spárů exekutorů. Věřitelé by pochopitelně dostali své peníze rádi zpátky, nabízí se však otázka, zda si Soukup může jejich vrácení dovolit. Pro kafe.cz promluvila soudní exekutorka JUDr. Jana Tvrdková, která prozradila, co případně Soukupovi hrozí, nevyhoví-li požadavkům exekutorských úřadů.