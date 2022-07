Soukup vedle Hanychové zdivočel: Takhle spolu laškují v Marbelle

Zdroj: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup, kteří už mají dokonce společnou přezdívku Agromír, si užívají další společnou dovolenou ve Španělsku. Televizní magnát vzal již podruhé svou novou partnerku do honosné vily v Marbelle a rychle od ní začal přejímat její zvyky. Dříve seriózní Soukup se po boku Hanychové pořádně odvázal.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup spolu tokají jako dvě hrdličky. Dvojnásobná maminka si velice užívá pozornost nového partnera, který si navíc získal přízeň i její matky, Veroniky Žilkové.

"Nebudu komentovat Agátu, ale z pana Soukupa jsem unesená. Třeba už jen to, že po nás všech umyl nádobí. Já jsem to ještě u žádného svého manžela nezažila. Nikdy žádný chlap u mě nebo u Agáty nádobí nemyl," svěřila se matka Hanychové v rozhovoru pro Blesk.

Majitel TV Barrandov je evidentně do Agáty po uši zamilovaný, jelikož se vedle ní doslova mění před očima. Soukup si dříve bedlivě střežil své soukromí a na sociální síti se pohyboval pouze zřídka, s novým vztahem ale kompletně otočil. Zamilované hrdličky na Instagram přidávají pravidelně zamilovaná videa z romantické dovolené a z miliardáře se pomalu, ale jistě stává influencer.

Je to s ní opravdu těžký

Jaromír Soukup to prý s Agátou Hanychovou nemá jednoduché. Jelikož dcera Veroniky Žilkové miluje sociální sítě a živí se právě inzerováním produktů na Instagramu, zatáhla do své profefe i nového partnera.

"Miláčku, mě by hrozně zajímalo, jaký jsem spolujezdec," zeptala se Hanychová Jaromíra Soukupa během jízdy na skútru. "Strašný. To si nikdo nedovede představit. Agáta Hanychová je na skútru schopná se líčit, kouřit, telefonovat a dělat storíčka," postěžoval si Soukup. Na to Hanychová odvětila, že zrovna stojí na červené. "Ano, to je jedno ze storýček, ale i za jízdy to taky jde, ale beze mě," naznačil mediální magnát, že tyto praktiky nejsou zrovna bezpečné. Úsměv Agáty ho ale odzbrojil natolik, že si na její natáčení za jízdy i kouření rychle zvykl. Dokonce na jednom videu dělal s Hanychovou její typické špulení pusy ala "duck face".

"Dojeli jsme celý zdravý, nedostali jsme pokutu a nic se nám nestalo. Jediný štěstí, že na to skútru není kávovar, to by totiž Agáta uvařila ještě během cesty čtyři kafe," smál se Soukup. "A máš mě rád? Vypadá to, že ne. Holky nebojte, on je občas i hodnej" poškádlila ho Hanychová. "Mám!" odpopvěděl jí Jaromír a dal jí pusu na tvář.

Dvojice si pak natočila i noční cestu domů. "Hlásím, že tragédie pokračuje. Jedeme domů. Mám mobil i cigarety," smála se Agáta, která opět natáčela za jízdy. "Je to s ní opravdu těžký, zelená," zahlásil Soukup, který si Hanychovou odvezl do svého sídla.