Krásná a kouzelná: Soukup vysekl Hanychové poklonu, na intimním snímku září

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je v pátém měsíci těhotenství a už se začíná hezky zakulacovat. Ačkoli před pár dny nechtěla influencerka o odhalování rostoucího bříška ani slyšet, její přítel Jaromír Soukup nahrál na svůj Instagram fotku z rodinného alba, kde se budoucí trojnásobná maminka ukázala v celé své kráse.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup jsou spolu teprve pár měsíců, za tu dobu ale stihli to, co jiné páry nezvládnou ani po letech soužití. Po měsíci vztahu influencerka otěhotněla a dnes se společně s majitelem TV Barrandov těší na společnou budoucnost.

Hrdličky už dokonce prošly zátěžovým testem, jelikož nejdřív skončila v nemocnici Hanychová kvůli náhlému krvácení a o dva týdny později Soukup upadl z kola a musel podstoupit operaci ruky.

Po hospitalizaci se miliardář vypařil ze světa a fanoušci začali spekulovat, zda se náhodou s Agátou nerozešli. Všechny domněnky ale Soukup smetl ze stolu dojemným vyznáním.

​Bříško ukazovat nechtěla

"Krásnější a krásnější. Kouzelnější a kouzelnější. Moje. Agáta," napsal Jaromír Soukup k fotce, na které se Agáta Hanychová chlubí svým těhotenským bříškem a dodal hashtag láska.

Vyznání pak přišlo i od influencerky, která nahrála vysmátou momentku a okomentovala ji slovem štěstí a označila svého partnera.

Odhalení rostoucího pupíku sledující překvapilo, jelikož Hanychová před pár dny v živém vysílání tvrdila, že se v jiném stavu nechce nikde ukazovat. "Zaprvé by mě tam viděla spousta lidí v plavkách s tím břichem, to fakt není hezký pohled. A zadruhé je tam hodně lidí," odpověděla Agáta na dotaz fanoušků, proč nechodí s dětmi do akvaparků.

Jaromír Soukup je na svou těhotnou partnerku náležitě hrdý