Soukup šokuje: Hanychová je prý jako Gott a názory Smetany nikoho nezajímají

Jaromír Soukup má odjakživa proříznutou pusu a nebojí se říct ve své televizi mnohdy i drsné názory na politiku i české celebrity. S novým vztahem s bulvární královnou Agátou Hanychovou se ale miliardář ještě více odvázal a podle fanoušků jsou některá jeho hodnocení za hranicí slušného chování.

Jaromír Soukup si s českými celebritami opravdu nebere servítky. V jednom ze svých mnoha pořadů si majitel TV Barrandov posvítil na moderátorky Emmu Smetanu a Danielu Písařovicovou a nenechal na nich nit suchou.

"Další celebrity, které začaly zpívat a šlo jim to, byla Emma Smetana. Ta má pusu přesně podle Vladimíra Železného, proto dělala na Nově moderátorku. Akorát ona nechápala, že je tam kvůli té puse, a ne kvůli tomu, co si myslí. Když zjistila, že nikoho nezajímá, co si myslí, že jí všichni koukají na tu pusu, tak šla pryč. Šla do DVTV, kde si myslela, že někoho zajímá a co si myslí. Když zase zjistila, že je zajímá jen její pusa, tak odešla a začala zpívat," vysvětlil Soukup a následně se pustil i do manžela Smetany, Jordana Haje.

Mediální magnát nejprve opakovaně zkomolil Hajovo jméno a pak dodal: "Ona má za manžela Jordana Haje. Z toho DVTV odešla, takže se zdá, že došla na svůj vrchol, zkouší zpívat a jde jí to líp, než to myšlení," přemýšlel Soukup nahlas a pak si vzpomněl na Danielu Písařovicovou.

Písařovicová nevypadá jako sexuální objekt

"Je to internetová televize, kde mají moderátorky, které nesmí vypadat jako sexuální objekty, ale všechny vypadají jako sexuální objekty. Když řeknete, že vypadají jako sexuální objekty, tak jste fuj, ošklivý, sexista, machista a patříte na smetiště. Přesně z tohoto důvodu si tam najali Danielu Písařovicovou, která odešla z České televize, která nevypadá jako sexuální objekt. Hned, jak vstoupila do DVTV, tak začala zpívat, představte si to. Ona si nabrnkla Brzobohatýho, který také umí zpívat a teď zpívá s ním," ohodnotil Jaromír Soukup Písařovicovou i její vztah s Ondřejem Brzobohatým.

Čím ale majitel TV Barrandov doslova šokoval diváky, bylo jeho srovnávání Agáty Hanychové se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem.

Agáta je jako Karel Gott

Podle Jaromíra Soukupa je kariéra jeho současné partnerky Agáty Hanychové srovnatelná se slávnou Karla Gotta. "Karel Gott celou svou kariéru pochopil, ty jeho fanynky si myslí, že je tak trochu jejich. Proto se oženil tak pozdě, byl tak trochu k mání. Všichni věděli, že má partnerku, ale nikdy se neoženil. Když se oženil, tak přišel šílený hate na Ivanu. Protože vzala ten národní poklad a měla ho jako jediná, což lidé blbě snášeli," vysvětlil mediální magnát v pořadu Agáta Jaromíra Soukupa.

"U tebe je to trochu podobný, ty holky a chlapci to chtějí slyšet. Kluci, že jsi tak trochu k mání, což v okamžiku, že sis pořídila mě a jsi těhotná, tak neplatí. Takže se snesl hate, půl na mě a na tebe. Nevadí ti to, že ti to ničí kariéru?" zeptal se zamilovaný Soukup své drahé polovičky. V komentářích ale pak dostal za svá slova pěkně naloženo.

"Pane Soukup, kdepak. Právě vy jste ta její kariéra. Konečně tolik pozornosti, peněz, ruchu, článků. Jiná kariéra tu nikdy žádná nebyla. A teď se konečně zadařilo. Sice je to dost úsměvné, no co, každého volba," pustili se lidé do Soukupa i těhotné Hanychové, která podle nich ze vztahu s miliardářem velice profituje a počít dítě po pár dnech vztahu byla z její strany promyšlená vypočítavost.

