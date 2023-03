Spider-Man v pavučině času: Jouda, teenager i sexy muž

Zdroj: Profimedia

Spider-Man poprvé spatřil světlo světa v roce 1962, a to na papíře, kdy se komiksoví nadšenci mohli s pavoučím mužem vydat na jeho dobrodružství. Na svědomí ho nemá nikdo jiný než nakladatelství Marvel Comics a autory příběhu a postavy jsou dnes už legendy Stan Lee a Steve Ditko. Od té doby se Spider-Man stihnul přesunout z papíru na obrazovky a dnes má červenomodrý maskovaný muž miliony fanoušků po celém světě.

Pavoučí muž možná nesmrtelný je, ale to samé se nedá říct o hercích, kteří ho ztvárnili. Za dobu, co Spider-Man hopsá z mrakodrapu na mrakodrap na filmových plátnech se v jeho rolích stihli vystřídat už tři herci. A kteří to byli?

Návrat fešáka se nekonal

Prvním, kdo si přes hlavu přetáhl masku Spider-Mana, byl Tobey Maguire. V trilogii z let 2002 až 2007 coby Peter Parker bojoval s takovými záporáky, jako jsou Green Goblin, Doctor Octopus, Sandman a nebo Venom. Režii měl na starost Sam Raimi a celá trilogie se těšila velkému úspěchu.

Jako druhý nastupuje na scénu fešák k pohledání Andrew Garfield. Po závratné Raimiho trilogii bylo těžké navázat na úspěch a snad i proto má série Amazing Spider-Man jen díly dva a samotní fanoušci volají po díle třetím, kde by se příběh uzavřel. Zdá se, že prosby možná budou vyslyšeny, protože se v hollywoodských kopcích šušká, že šuplíkový scénář na film Amazing Spider-Man 3 by přeci jenom mohl na filmovém plátně ožít.

Spider-Man v Praze

V mezičase, aby hukot marvelovských fandů nebyl tak hlasitý, si tvůrci připravili náplast v podobě mladíčka Toma Hollanda. V té době sice devatenáctiletý klouček, ale filmově žádný novic, si kostým pavoučího muže oblékl s velkou parádou. A aby to bylo věrohodné, i ve filmu řeší hrdina běžné teenagerské problémy jako je první láska a neoblíbenost v kolektivu. Co potěší hlavně českého diváka je fakt, že se film odehrává i v Praze.

Tom Holland je prozatím posledním Spider-Manem. Je určitě otázkou času, kdy se tvůrci rozhodnou Toma vyměnit, ať už z jakéhokoliv důvodu. A pokud se nemůžete rozhodnout, který z pavoučích mužů je vám nejsympatičtější, pusťte si film Spider-Man: Bez domova. Tam se totiž potkají všichni tři!

Na to, jak se jejich představitelé změnili, se můžete podívat v galerii.

Zdroj: Vairety, Yardbarker, Deadline