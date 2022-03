Špindíra Věra i mačkáš mi hada: Pamatujete na největší bizáry z Výměny manželek?

Zdroj: TV Nova

Populární reality show Výměna manželek se na televizních obrazovkách objevuje již více než 15 let, během kterých se diváci seznámili s mnoha rodinami, jež se s vidinou pohádkového honoráře do pořadu přihlásily. Některé z epizod si ale dodnes televizní nadšenci pamatují více než jiné. Které vyměněné manželky udělaly na diváky vůbec nejhorší dojem?

Snad žádná jiná reality show se v České republice nevysílala tak dlouho jako Výměna manželek. Prostý koncept, ve kterém si dvě ženy na deset dní prohodí domácnosti, si získal mnoho příznivců a s každou epizodou láká k televizním obrazovkách statisíce diváků. Většinou se stává, že si vyměněné manželky se svými prozatímními rodinami skvěle sednou a jejich desetidenní pobyt ve zcela neznámém prostředí se obejde bez větších problémů a komplikací. Čas od času ale přijdou epizody, které utkví v paměti diváků na hodně dlouhou dobu.

„Mačkáš mi hada, deb*le!”

Asi nejlegendárnějším dílem Výměny manželek dosud zůstává epizoda, ve které si na deset dní prohodily domácnosti potetovaná Jana a mladinká maminka Sabina. Jana proslula svou láskou k hadům, přičemž se nebála si jednoho z nich vzít s sebou do své náhradní rodiny. Milovnice plazů si pobyt se svým prozatímním partnerem užívala. Možná až moc. Po natáčení totiž vyplulo na povrch, že hned třetí den Výměny manželek spolu Jana a její náhradní manžel Tomáš ulehli do jedné postele.

„Padli jsme si do oka a hned po třech dnech jsem mu řekla, že nemusí spát na tom příšerném gauči a že půlka postele je volná. Tak přišel ke mně a přitulil se, byla mu prý zima. No, a had zasyčel po peřinou,” nechala se po natáčení slyšet Jana pro eXtra.cz. S Tomášem pak prý dokonce navázala vztah, který ale posléze skončil. Jana se do paměti diváků zapsala hlavně svým výstupem při rozhovoru mezi osmi očima. Tam s hadem kolem krku křičela na všechny strany a mladou Sabinu nazývala nejrůznějšími výrazy. Když se jí její partner Roman snažil uklidit, omylem se dotkl jejího miláčka. „Mačkáš mi hada, deb*le!” vykřikla při tom Jana a legendární hláška byla na světě.

Špindíra Věra

Další vyměněnou manželkou, na kterou diváci dodnes vzpomínají, je mladá matka Věra. Té od jejího výstupu v televizi snad nikdo neřekne jinak než „špindíra Věra”. Věra s manželem a dvěma dětmi žila v bytě 1+kk. V bytě s manželem kouřili, s hygienou si nelámali hlavu, v ledničce skladovali dávno prošlé potraviny a dětem ke snídani podávali chipsy. Největší drama nastalo, jak jinak, u osmi očí. Tam se Věra marně snažila vysvětlovat své chování a vztah k hygieně, přičemž utrousila, že si zuby nečistí, protože ji pak bolí.

Špindíra Soňa

Nástupkyní Věry se o pár let později stala Soňa. Na první pohled milá maminka se před příjezdem štábu ani nesnažila uklízet a na náhradní manželku Miladu tak po příjezdu čekal pořádný šok. Soňa neudělala dojem ani na svého prozatímního manžela. S tím si do noty rozhodně nepadla. Pavel si po celou dobu trvání Výměny stěžoval na to, že je Soňa líná a smrdí. „Konečně nebudu cítit to kyselý!” oddechl si, když Soňa odjela. Stejně jako Věra, i Soňa prohlašovala, že si zuby nemůže čistit, protože jí pak krvácí dásně. Při rozhovoru mezi osmi očima neunesla kritiku a utekla.

Kněžka lásky Věra

Už druhá Věra v pořadí, která neuměla uklízet. Kromě toho se Věra netajila tím, že má s manželem dluhy ve výši několika stovek tisíc korun, které neplatí a ani je neřeší. Peněz na první pohled její rodina neměla nazbyt. Zajímavé je, že na cigarety a alkohol si její manžel vždy nějakou korunu našel. Rodina musela být jistou dobu v opravdu tíživé situaci. Redakce webu eXtra.cz totiž pár dní po odvysílání epizody zjistila, že si Věra čas od času přivydělává svým tělem.

Do houskových knedlíků nepatří housky

O zábavu se před rokem postarala také na první pohled tichá maminka několika dětí Lucie. Ta od úplného začátku působila poněkud uťáple, neprojevovala se a prakticky mluvila jen ve chvíli, kdy se jí někdo na něco zeptal. Stejně jako spousta dalších, i Lucie asi zapomněla před natáčením uklidit. Když do její domácnosti tedy dorazila náhradní manželka Alena, propukla v pláč a zoufalství. Lucie však zděšení v divácích vyvolala hned několikrát. Třeba také ve chvíli, kdy se hádala se svým prozatímním manželem o tom, jak se dělají houskové knedlíky, a zarytě tvrdila, že do nich housky rozhodně nepatří. Pořádné „rošambo” ale přišlo opět při rozhovoru mezi osmi očima. Jinak tichoučká Lucie vybouchla prakticky ihned, co usedla ke stolu, křičela na Alenu nejrůznější výrazy a bez toho, aniž by někoho jiného pustila ke slovu, se potom zvedla a utekla. V tu chvíli už snad nikdo nechápal, co se děje. Po natáčení svého partnera opustila a provdala se za usvědčeného vraha.