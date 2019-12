Spisovatelka Halina Pawlowská v slzách: Místo lásky nachází v rodině jen POSMĚCH

Přitom její zeť do ní šije kdykoliv, kdy se mu zamane. Místo toho, aby měl k tchýni pokoru a vážil si jí, že se svou ženou, Halininou dcerou, mohou žít v její vile, tak jí vráží kudlu do zad. Kdo by snesl vtípky pod svou vlastní střechou?