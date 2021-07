Dva roky od rozpadu Těžkého Pokondru: Ondráček bodl Pokornému nůž do zad

Patřili mezi legendární a nerozlučné dvojice českého showbyznysu a bavily svými neotřelými vtípky davy diváků po mnoho let. Proto byl pro všechny šok, když se Roman Ondráček rozhodl kapelu Těžký Pokondr svými urážkami, zlobou a nadávkami zničit. Nešetřil ani svého letitého kamaráda Miloše Pokorného, který si na rozdíl od něj do posledních chvil zachoval důstojnost.

Vše se událo na konci roku 2018, kdy vyšlo duu Těžkej Pokondr album Schízy, které poukazovalo na kauzu premiéra Andreje Babiše a jeho syna Andreje juniora, který dle slov svého otce trpí schizofrenií.

Roman Ondráček očekával po vydání obrovský úspěch, který se ale bohužel nedostavil a Roman začal kopat kolem sebe. Tvrdil, že je to tím, že vydavatelství Supraphon klip zcenzurovalo. Bojkotovala ho ale i další média a rádia.

Ondráček začal kopat kolem sebe

Navíc se Ondráčkovi nikdo neozval s žádostí o rozhovor, vysvětlení a rozmáznutí pointy, což nerozdýchal už vůbec. Začal tedy média i své kolegy urážet na sociálních sítích. Nakonec došlo i na kolegu Miloše Pokorného, který do té doby mlčel. Ondráček tvrdil, že píseň je neúspěšná kvůli tomu, že je Milošův postoj k Babišovi příliš laxní.

„Miloš Pokorný si raději zrušil svůj účet na Facebooku, protože do dnešního dne tam neuměl vložit samostatný příspěvek a vůbec ho FB nebaví a ani sám bez mé prosby nikdy spontánně nesdílel žádný příspěvek Těžkého Pokondru. Ale také ho o to poprosila jeho přítelkyně Iva Valová, abychom už nikdy a nikde Schízy nedávali, a že kdyby věděla, že je jdeme točit a pak ještě vyjet ven s klipem, že by si klekla na kolena a prosila mne, ať to NIKDY neděláme. Problém je ten, že Miloš o Schízách své Ivě normálně dopředu NIKDY nic neřekl, aby měl větší klid a vše bez stresu,“ řekl tenkrát Blesku Roman Ondráček.

Pokorný si zachoval důstojnost

Ani po tomto hejtu se však Pokorný nesnížil na kolegovu úroveň a špínu na něj neplival.

„Dopředu mi neřekl, že něco zveřejní. Teď to nějakým způsobem řešíme. Takže to zatím nebudu komentovat. Tohle je zatím mé stanovisko. Víc to můžu komentovat, až budu mít víc informací, proč to udělal. Zašlo to do osobní roviny, když do toho zapletl rodiny,“ vyjádřil se Pokorný pro expres.cz a tím záležitost uzavřel.

Nakonec oba kolegové a kamarádi dokončili své závazky vůči pořadatelům akcí a divákům a na konci roku 2019 skončili. Už více než rok předtím přestali moderovat na Frekvenci 1, kde byli velmi úspěšní, protože jim jejich nadřízený nedovolil pozvat Jaroslava Kmentu do vysílání. Bylo tedy jasné, že situace bude gradovat. Nikdo však nečekal, že skončí až takhle fatálně.

Na píseň Schízy, která rozdělila duo Těžkej Pokondr, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube