Charlotte Ella Gottová pod lavinou nabídek: Čekají ji obrovské změny!

Srdce nehasnou trhá rekordy sledovanosti. Na Youtube má nyní téměř 20 milionů zhlédnutí a počet stále stoupá. Gott jako by se v písničce připravoval na smrt. „Někdy se ví, co bůh chystá,“ zpívá se v ní. Podle jeho celoživotní kamarádky Evy Pilarové byly jeho city k mladším dcerám velmi intenzivní. „Ten vztah k holčičkám se projevuje i v klipu, co natočili (Srdce nehasnou). Je to nádherná věc na rozloučenou s publikem,“ řekla Šípu Pilarová, která taktéž z písně cítí loučení. Když se ale odhlédne od téma písně, nutno podotknout, že Charlottka opravdu válí a je šikovná zpěvačka.