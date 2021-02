Ladislav Štaidl byl postelový král: Historky se slavnými milenkami si zapisoval

Začali si spolu na zájezdu. „Naše neopakovatelná láska se zrodila nečekaně a rychle na koncertním turné v Rakousku,“ popisoval Ladislav Štaidl, jak se sblížil s Ivetou Bartošovou. Ona byla v tu dobu zadaná, on ženatý.

„Když se práce povedla a desky prodaly, letěli jsme třeba do Santa Fé, vykoupat se na Havaj, lyžovat do Aspenu v Coloradu, nebo k Mrtvému moři zabalit se do léčivého bahna,“ prozradil.