Stanislav Fišer bude chybět všem: Během pohřbu na něj hosté dojemně vzpomínali

Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Oblíbený herec a hlavně pak dabér Stanislav Fišer v posledních letech svého života bojoval s několika zdravotními problémy, kterým nakonec v sobotu 11. června podlehl. Se zbožňovaným umělcem se mohli o necelý týden později fanoušci i kolegové rozloučit v motolském krematoriu. Příležitost dát mu poslední sbohem si nenechala ujít celá řada lidí. A nechyběly mezi nimi ani dobře známé tváře. Právě ty pak na dabéra, který propůjčil hlas například Vinnetouovi, s obdivem a pokorou vzpomínaly. Někteří z přítomných mu dokonce do nebe zaslali krásný vzkaz.

Milovníky českého filmu a českého dabingu zasáhla v sobotu 11. června nesmírně smutná zpráva. Ve věku devadesáti let totiž odešel do uměleckého nebe obdivovaný herec a dabér Stanislav Fišer, jehož hlas byl nejvíce spjatý hlavně s postavou Vinnetoua anebo inspektora Clouseauva. Herec v posledních letech bojoval se zdravotními problémy, kterým nakonec ve svém úctyhodném věku podlehl. V pátek 17. června pak měli jeho fanoušci i kolegové možnost dát mu poslední sbohem v motolském krematoriu.

Kolegové a fanoušci se rozloučili se Stanislavem Fišerem. Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Petr Kostka, Libuše Švormová a další

Do motolského krematoria dorazila celá řada známých tváří, aby mohly společně na legendárního umělce zavzpomínat a řádně se s ním rozloučit. Mezi smutečními hosty nechyběli například Petr Kostka, Libuše Švormová anebo herec Igor Bareš.

„Je to hodně dávno, co jsme se viděli, točili jsme spolu film, kde on měl roli člověka, který je stejně postižený jako byl on. Je to asi osm let. On nebyl jenom Vinnetou, on nadaboval strašně moc rolí. Byli jsme kamarádi,” řekla na pohřbu pro Blesk Libuše Švormová, která přitom odkazovala na to, že dabér od roku 2004 mluvil jen s pomocí slavíka, neboť mu tehdy lékaři museli odebrat hlasivky kvůli rakovině hrtanu.

Rozloučit se přišel i Roman Štabrňák.Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Krásný vzkaz

Se svým kamarádem a kolegou se přišla rozloučit i Milena Soukupová, s jejíž skupinou Ponny Expres Stanislav dříve často vystupoval. „Dožil se krásného věku a strašně ráda na něj budu vzpomínat. Chtěla bych mu nahoru vzkázat: Milý Stando, ať dostavník dojede k tvému vysněnému cíli. Už je tam s panem Fialou a hlavně s panem Werichem, kterého obdivoval. Doufám, že zazní hudba z Vinnetoua,” řekla herečka s rukama složenýma k modlitbě.