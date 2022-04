Po smrti otce zachránil Penka od drog Kodym z Lucie. Chtěl, aby s nimi zpíval

Zdroj: profimedia

V 80. a 90. letech patřil mezi ikony české pop music a jeho hity zněly ve všech rádiích. Díky líbivé tváři ho milovaly ženy po celé republice. Bohužel však do jeho života vstoupil alkohol a drogy, kterým talentovaný umělec podlehl. I když se několikrát pokusil o návrat, nikdy už svou ztracenou slávu zpět nezískal.

Michal Penk nikdy nebyl jen obyčejným zpěvákem. Byl také skladatel a muzikant. Všichni mu předpovídali zářnou budoucnost, ale do jeho života bohužel vstoupily drogy, které z něj udělaly trosku. Se závislostí se pral dlouhá léta, a i když nyní prý úspěšně abstinuje, na vrchol už se nikdy nezvládl vrátit.

Naposledy se snažil získat zpět své posluchače roku 2013, kdy vydal poslední album s názvem Tancuj zbožně, kde se vyzpívával ze svých hříchů. Bohužel si ale příliš příznivců nenašlo, tak se Michal opět stáhl. V roce 2015 po něm bylo dokonce vyhlášeno celostátní pátrání a v roce 2018 o něm bylo slyšet z důvodu trestního stíhání, které bylo v roce 2019 zastaveno.

Toho samého roku se Penk opět rozhodl vrátit na pódia a začít zpívat. Byl přesvědčený, že je to jeho jediná správná životní cesta. V pořadu Rozstřel se tehdy vyjádřil, že pracuje na novém albu, kde budou převažovat balady a že by se chtěl vrátit ke svým hudebním začátkům.

Po smrti otce málem spadl opět na dno

„Když má člověk v dnešní době zájem médií, je o něm velmi rychle slyšet. Když jsou tam však nějaké negace, je to velmi těžké. Lidé se dnes navíc ke všemu vyjadřují a neuvědomují si, že číst to není pro člověka vůbec jednoduché. Zraňovalo mě to, vracelo do minulosti a stahovalo dolů,“ vyjádřil se tam.

Michal neměl lehký život. V době, kdy si myslel, že už má nad drogami vyhráno, přišel o otce, který ho spolu s maminkou k hudbě od malička vedl. Naštěstí se mu v té době zavolal kamarád Robert Kodym z Lucie, který chtěl, aby je doprovázel na turné. Tam si Penk uvědomil, že hudba je jeho lékem na bolest a ne alkohol a drogy.

„Tam jsem si uvědomil, že chci zase koncertovat. Před těmi koncerty s Lucií jsem si říkal, že na mě není už nikdo zvědavý. Reakce fanoušků mě však velmi dojaly,“ svěřil se namotivovaný zpěvák.

Penkův tatínek byl velmi přísný a dohlížel, aby Michal hrál kvalitně na klavír. Maminka byla naopak hodná a dala mu k Vánocům knížku překladů textů Boba Dylana a Simona & Garfunkela. Bylo mu tehdy třináct let a zásadně to ovlivnilo jeho život.

V šestnácti se z něj stala hvězda

První písničku jsem složil v necelých čtrnácti letech. Skladbu Tichá píseň známou v podání zpěvačky Ivety Bartošové pak ve svých šestnácti,“ zavzpomínal hudebník.

Bohužel však v roce 1994 zpěvákovi zachutnaly drogy a od té doby to s ním šlo z kopce. Nikdy se necítil být součástí showbyznysu a právě tímto způsobem rebeloval. Nechtěl být doma sám, začal se stýkat s nesprávnými lidmi a ovlivňovala ho i image muzikantů, které obdivoval. Například David Bowie nebo Jim Morrison pro něj byli hrdinové.

Naštěstí Penk nakonec své démony překonal a nyní má syna, kterého před nimi varuje a říká, že prevence je základ.

„V něm to však vyvolává spíše pocit nenávisti a despektu. Ivana mu to o mně řekla, když mu bylo osm let. Bála se totiž toho, že mu to řekne někdo jiný. Syn na to reagoval velice špatně, byl smutný a měl o mě strach. On sám tu informaci o mně nikde neventiloval. Je zajímavé, že ještě v osmnácti letech to před ním nikdo z jeho okolí nezmínil,“ uzavřela své povídání bývalá hvězda, která dnes žije velmi skromně. Drogám se vyhýbá a když už je nejhůř, ubalí si maximálně jointa.

Michal Penk dnes slaví 54. narozeniny