StarDance klepe na dveře: Babčáková bere soutěž s nadhledem, Vernerovi je ouvej

Zanedlouho startuje oblíbená taneční show StarDance. A to znamená jediné. Soutěžící už naplno trénují, zvykají si na tvrdý režim a střídavě propadají panice. Moderátor pořadu Marek Eben přiznal, že prožívá stres, a jeho kolegyně Tereza Kostková se pro změnu těší na všechno, co letošní řada přinese.

Když se ukázalo, že ve StarDance bude letos tančit i Tomáš Verner, všichni ho hned považovali za jednoho z největších favoritů. Každého totiž okamžitě napadlo, že krasobruslení je víceméně to samé co tancování. Jenže tak jednoudché to není a bývalý sportovec přiznává, že i jemu dávají pravidelné tréninky pořádně zabrat.

Boky nejsou při tanci v klidu

"Sice tančíme na ledě, ale je tam velký, velký rozdíl v práci boků. Boky v tanci nejsou nikdy v klidu, kromě standardů, a to my máme v krasobruslení naopak," vysvětlil deníku Blesk mistr Evropy z roku 2008, který bude soutěžit s Kristýnou Coufalovou.

Podle Vernera je taneční pohyb úplně jiný než jakýkoliv normální pohyb. "Tak je mi trošku ouvej," připustil Tomáš a dodal, že občas mu bývá po trénování dokonce fyzicky špatně. Naprosto stejné pocity prý mají ale i další soutěžící.

Sympatická herečka Simona Babčáková známá ze seriálu Comeback bere soutěž naprosto s nadhledem. Nikdy totiž pořádně netancovala, ví, co její tělo snese a rozhodně nemá přehnané cíle. Na parketu se představí s mladým tanečníkem Martinem Prágrem, kterého prý chce nejdříve poznat jako člověka.

"My si hlavně povídáme, nejdeme na to zhurta. Jedeme spíše na tu komunikaci. Máme to hlavně o tom vztahu," smála se herečka pro Expres a rovnou na sebe práskla, že občas má ze soutěže velké nervy.

Když se Babčáková totiž dozvěděla, že od sedmého dílu se bude učit dva tance, propadla panice. "Mám jasný plán, že šestým dílem končím. Protože v okamžiku, kdy jsme nejvíce vyčerpaní, dojde nám to, co máme připraveno," rozhodla se už předem jedna z adeptek na královnu tanečního parketu.

Je to stres i velké dobrodružství

Určitou nervozitu před začátkem přímých přenosů přiznává také ostřílený moderátor Marek Eben. Ten už pojedenácté diváky provede soutěží společně s usměvavou kolegyní Terezou Kostkovou.

"StarDance je pro mě největší stres roku, ale taky největší dobrodružství. Diváci se jen tak s něčím nespokojí a samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším," svěřil se Eben.

Tereza Kostková zase nemůže uvěřit tomu, že pořad běží na televizních obrazovkách tak dlouho a pořád diváky obrovsky baví. "Stále se nepřestávám divit, že už je to patnáct let, co jsem znělku StarDance slyšela poprvé. To je fakt kus života… Vždy vás může někdo zaskočit. Překvapení kouká na člověka každou vteřinu. S novými lidmi nová překvapení," popsala svoje pocity před prvním dílem herečka.

Tvůrci oblíbené show si letos připravili spoustu novinek, poprvé se například bude tančit charleston. Soutěž oslaví devadesátiny Jiřího Suchého, účinkující si nacvičí tance na filmové hity a pátý benefiční díl tentokrát pomůže Centru Paraple.

I letos si diváci mezi soutěžícími jistě najdou svoje favority. Těšit se mohou na herce Pavla Trávníčka, Simonu Babčákovou, Mariku Šoposkou, Zdeňka Godlu ze seriálu Most nebo Jana Cinu z minisérie Herec.

Z hudebníků se zapojila Tereza Černochová a Mirai Navrátil a sportovce kromě Tomáše Vernera zastoupí bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Hodně zajímavá bude určitě také účast farářky Martiny Viktorie Kopecké.

Už v sobotu 16. října si na ČT1 nenechte ujít první přímý přenos taneční soutěže StarDance. Začátek je od 20.10.