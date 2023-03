Přehled vítězů StarDance z minulých let: Komu jste fandili?

Zdroj: Česká televize

Na podzim se na obrazovky České televize vrátí oblíbená soutěž StarDance. Dlouholetá stálice televizního programu i letos představí zajímavé soutěžící. Už podvanácté se v soutěži ukážou známé osobnosti po boku profesionálních tanečníků.

Taneční soutěž má v České republice zastoupení od roku 2006. Historicky prvním vítězem se stal herec Roman Vojtek s tanečnicí Kristýnou Coufalovou. Vítězem zatím poslední řady je Jan Cina s Adrianou Maškovou. Komu letos předají titul krále a královny tanečního parketu, je zatím ve hvězdách.

Historie vítězů

Po herci Romanovi Vojtkovi se stal dalším vítězem olympijský vítěz v akrobatických skocích na lyžích Aleš Valenta.

Roman Vojtek ovládl první StarDanceZdroj: Profimedia

Rok poté vyhrála soutěž první VIP žena herečka Dana Batulková. Vítězství vybojovala po boku známého tanečníka Jana Ondera.

Dana Batulková s moderátorem Markem EbenemZdroj: Profimedia

V roce 2010 triumfoval oblíbený herec Pavel Kříž.

Pavel Kříž patří k vítězům oblíbené soutěžeZdroj: Profimedia

V páté řadě se na stupínek vítězů vrátil tanečník Jan Onder po boku atletky Kateřiny Baďurové. Rok na to soutěž ovládla herečka Anna Polívková, sympatické blondýnce diváci zpočátku moc nevěřili.

Anna Polívková Zdroj: Profimedia

Největší výherkyní StarDance je zatím herečka Marie Doleželová, ta se svým tanečním partnerem zůstala i v soukromém životě. Nyní jsou dokonce už i šťastnými rodiči.

Marie Doleželová Zdroj: Profimedia

V roce 2016 ovládl taneční parket herec Zdeněk Piškula s Veronikou Lálovou.

Zdeněk Piškula a Veronika LálováZdroj: Profimedia

Elegán Jiří Dvořák patřil jednoznačně k favoritům na vítěze StarDance 2017 už od samotného začátku. Své šance proměnil a ročník zcela ovládl.

Jiří Dvořák s dcerouZdroj: Profimedia

Poslední vítězkou před covidovou pauzou se stala herečka Veronika Khek Kubařová s tanečníkem Dominikem Vodičkou. Pomyslné kralovaní tanečního parketu předala až v roce 2022 herci Janu Cinovi.

Veronika Khek KubařováZdroj: Profimedia

Letošní ročník

Letos se vůbec poprvé na parketu utká proti sobě manželský pár. Snowboardistka Eva Adamczyková (rozená Samková) se o vítězství bude přetahovat s manželem, hercem Markem Adamczykem. Dalším z řad sportovců by měl být kajakář Vavřinec Hradílek. Mezi soutěžícími se má údajně objevit i nestárnoucí modelka a moderátorka Iva Kubelková. O krásné ženy v tomto ročníku nouze opravdu nebude, ke Kubelkové se přidá herečka Ivana Chýlková. Kategorie hereček bude mít opravdu silné zastoupení. V taneční soutěži by měla bojovat i hvězda seriálu Ulice Jitka Smutná. Svůj taneční um by měl předvést i frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo.