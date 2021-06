Pátý pár StarDance odtajněn: Tanečník od Arichtevy provede nejvyšší ženu

V jedenácté řadě StarDance si zatančí tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s Michalem Necpálem. Ten před třemi lety učil tančit herečku Veroniku Arichtevu. Letos má na starost sportovkyni a zároveň i nejvyšší ženu v ročníku.

Pátý pár tvoří Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. Dosud netušili, že budou tančit spolu. Hlaváčková si myslela, že jí vyberou někoho jiného. Měla pro to jasný důvod.

„Na seznamovací tiskové konferenci jsem si říkala, že jsem nejvyšší žena, takže jsem automaticky koukala na dva nejvyšší tanečníky. Michal mě upřímně nenapadl. Celou dobu jsem kalkulovala s jedním z těch nejvyšších tanečníků, takže jsem docela překvapená!“ tvrdí sportovkyně.

Andrea se začátku nemůže dočkat. Sama tvrdí, že se na všechny tréninky moc těší, jelikož ji baví trénovat. Půjde do toho s vervou, i když jí to nepůjde.

Necpál se sportovkyní ještě netančil

Jakmile dostala nabídku, neváhala a hned do toho šla. „Už když jsem dostala možnost se soutěže účastnit, tak jsem případné účinkování ve StarDance konzultovala s Davidem Svobodou a Gábinou Soukalovou a oba dva mi řekli, že je to sice masakr, ale že to bude skvělé, seznámím se spoustou lidí a bude tu skvělá parta,“ myslí si.

Ani Michál Necpál si nemyslel, že by ho dali dohromady zrovna s Andreou. „Přiznám se, že jsem neočekával, že bychom s Andreou mohli tančit spolu kvůli výšce. Ale když na tiskovou konferenci přišel tým potencionálních tanečních partnerek, tak bylo ve své podstatě jedno, s kým bude člověk tančit, protože všechny jsou sympatické,“ tvrdí Necpál.

Se sportovkyní ještě netančil. „Tančil jsem s herečkami, se zpěvačkou, s misskou… Pro sportovce určitě představuje výhodu, že je zvyklý na intenzivní trénink. Spoustu lidí absolutně netuší, do čeho se to vlastně upsali,“ naznačuje Necpál, jak velký je to záhul. Informace přinesla Česká televize.

