Exkluzivně ze zákulisí StarDance: Godla všechno točil, Babčáková uplácela porotu

Zdroj: Česká televize

Nová řada oblíbené show StarDance …když hvězdy tančí v sobotu večer konečně odstartovala se svou první epizodou a o přízeň diváků i poroty poprvé zabojovaly zbrusu nové taneční dvojice. Úžasnému večeru předcházely velké přípravy, které nikdo ze zúčastněných rozhodně nepodcenil. V zákulisí to pak vypadalo všelijak!

Fanoušci populární taneční show StarDance …když hvězdy tančí se dočkali. V sobotu večer totiž konečně spatřili v akci desítku zbrusu nových tanečních párů, které budou po dobu několika následujících týdnů bojovat o přízeň nejen poroty, ale hlavně televizních diváků. Jistá nervozita byla před vysíláním v zákulisí mezi soutěžícími znatelná, někteří ale vše brali s humorem a nebránili se ani natáčení vtipných skečů. Na plné čáře mezi fanoušky vyhrála Simona Babčáková, která se s lahví a bonboniérou v ruce vydala do šatny porotců, aby je uplatila!

Babčáková pobavila Instagram

Simona Babčáková je známá nejen pro svůj úžasný herecký talent, ale také pro perfektní smysl pro humor. A právě s humorem sobě vlastním přiblížil svým fanouškům i zákulisí show StarDance, kde se po parketu prohání se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem. Divákům ukázala vtipnou fotografii, kterou si vyvěsila na dveře od své šatny, a také prozradila, že své nervy udržuje na uzdě s pomocí čokolády a mandlového likéru. A právě s těmito pochoutkami se vydala ve vtipném videu za porotou, aby si ji získala na svou stranu. Brzy na to ale přišlo důležité zjištění.

V humorném skeči se Babčáková plíží ze své šatny a s úplatkem se blíží k šatně porotců. Na cestě ji ovšem vyhmátne její taneční partner Martin Prágr „Simi, Simi, kam jdeš? Ty mi chceš říct, že jdeš uplatit porotu?” ptá se Prágr Babčákové ve videu, které zveřejnila na svém Instagramu. Simona Babčáková ihned strčila bonboniéru a láhev za záda, načež se od svého tanečního partnera dozvěděla, že se v první kole nevypadává. Videem pobavila tisíce fanoušků.

Godla se ujal role průvodce zákulisím

Herec Zdeněk Godla vzal v zákulisí do ruky telefon a všem svým sledujícím nabídl exkluzivní pohled na to, jak se jednotliví soutěžící připravují. Ve dvacetiminutovém záznamu s některými z účastníků prohodil pár slov. Zároveň vyznal všem svým příznivcům lásku a pochvaloval si, jak jsou na něj všichni ostatní v zákulisí hodní. Vypadá to, že nervozitu se soutěžícím podařilo skvěle překonat a jeden druhému byli úžasnou podporou.