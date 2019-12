Kovy o StarDance: Bylo toho na nás moc, nepočítali jsme, že se dostaneme daleko

Kovy pak celou situaci popsal. „Bylo to tak, že přišel neohlášeně štáb a byl to už asi pátý člověk. Pořád nám tam někdo lezl do zkušebny a na nás toho bylo moc.“ „Já jsem byla nervózní a Kovy do toho dělal ještě kraviny,“ svěřila se tanečnice.