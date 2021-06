Ve StarDance tančí i Marika Šoposká: Z přiděleného partnera byla překvapená

Další dvojicí, která se objeví v nové řadě soutěže StarDance, je herečka Marika Šoposká a tanečník Robin Ondráček. Jak Marika uvedla, z výběru partnera, kterého jí produkce přiřadila, byla velmi překvapená. Navíc dodala, že má ze své účasti stále větší trému.

Uvedení jedenácté řady populární show StarDance se nezadržitelně blíží a Česká televize zveřejnila, kdo další se bude prohánět po tanečním parketu. Sedmý pár tvoří herečka Marika Šoposká, kterou si diváci pamatují například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, a tanečník Robin Ondráček. Představitelka Bibi z Ordinace je s volbou produkce naprosto spokojená, i když ji rozhodnutí velmi překvapilo.

Ještě více nervózní

„Na první pohled mi byli všichni kluci moc sympatičtí. Nebyl tam nikdo, o kom bych si řekla, že ho nechci. Robin na mě působil, že je hodně vysoký, a proto jsem ani neuvažovala, že bych s ním mohla tančit,” uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Marika Šoposká. Dodala ale, že nemá s přiřazeným partnerem jakýkoliv problém. „Jsem velmi překvapená z Robina a jsem naprosto spokojená,” prozradila.

I přesto je ale za své účasti značně nervózní. Navíc mnoho hereckých kolegů, kteří se ve StarDance již objevili, Mariku varovali, že je tančení v show opravdovou dřinou. „Těším se, ale dnes jsem zjistila, že mám stále větší trému,” svěřila se.

Ondráček má vysoký cíl

Ani tanečník Robin Ondráček neměl vysněnou taneční partnerku. Dle jeho slov mu všechny osobnosti přišly fajn a Marika mu naprosto vyhovuje. „Tancování je napůl herecký výkon, určitě lze herecké umění využít při vyprávění nějakého příběhu tancem. To je určitě velké plus,” komentoval rozhodnutí produkce. Ondráček s sebou nese velké odhodlání. Rád by se v soutěži dostal co nejdál.

„Přál bych si, abychom postoupili až do finále. Budeme na tom makat,” řekl na závěr.

Robin Ondráček v minulosti tančil s Monikou Bagárovou

Zdroj: Youtube