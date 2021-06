Kdo další zazáří ve StarDance? Šestý pár tvoří loňský vítěz a populární zpěvačka

Uvedení další, v pořadí již jedenácté řady oblíbené show StarDance se nezadržitelně blíží. A Česká televize nyní odhalila, kdo vytvoří šestý pár, který se bude prohánět po parketu. Vítěz minulého ročníku Dominik Vodička si zatančí se zpěvačkou Terezou Černochovou.

Populární show StarDance se mezi diváky těší obrovské oblibě, a tak se nelze divit, že Česká televize připravuje již jedenáctou řadu. A mezi hvězdami, které tančí, se letos objeví i vítěz minulého ročníku Dominik Vodička. Ten po parketu prožene zpěvačku Terezu Černochovou. Ta si přitom dle svých slov právě Vodičku coby svého partnera vysnila!

Už ani nedoufala

Zpěvačka Tereza Černochová do poslední chvíle nevěděla, kterého z tanečníků jí produkce přiřadí. Toužila ale právě po Vodičkovi. „Přála jsem si, aby to byl Dominik Vodička, ale říkala jsem si, že Dominik Vodička to být nemůže, protože to je zbožné přání,” uvedla v rozhovoru pro Českou televizi. „V minulé řadě mě naprosto uhranul. Navíc ještě získal Thálii za výkon v Kytici, kterou skládal Ondra Brousek, což je můj kolega z kapely. Strašně jsem si přála a jsem moc ráda, že to vyšlo,” dodala ještě.

Přestože má ale po svém boku vysněného tanečního partnera, stále má zpěvačka ze své účasti v pořadu jisté obavy. „Je to stále strach a těšení zároveň: takový vstup do neznáma s pár šrouby a destičkou v noze. To to, myslím, dobře vystihuje. Já sama se těším na tu práci a makačku: fyzická dřina mi totiž dělá psychicky dobře,” vysvětlovala své pocity.

Nadšený je z partnerky i Vodička

Dominikovi Vodičkovi se v minulém ročníku podařilo dosáhnout na vítězství. Za to je pochopitelně velmi vděčný, avšak první příčka pro něj není důležitá. Soutěž si chce totiž hlavně užít. Narozdíl od Terezy Černochové si však žádnou potenciální partnerku nevysnil. „Snažil jsem se k nikomu neupínat, protože si myslím, že se to nemá. Věřím osudu. Vše má být tak, jak má. Terezka je přes hudbu, takže to bude dokonalé. Je to zpěvačka, která na pódiu trsá pořád, takže myslím, že to půjde určitě. Dalo se vypozorovat, že tam nějaké zkušenosti s tancem jsou,” svěřil se Vodička, který je dle všeho z Terezy nadšený.

Dominik Vodička v minulém ročníku zvítězil s Veronikou Khek Kubařovou

Zdroj: Youtube