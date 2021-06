Všechny páry z nové řady StarDance: Překvapení, strach i velká výhoda

Uvedení v pořadí již jedenácté řady úspěšné soutěže StarDance se nezdražitelně blíží a dnes už jsou známý všechny páry, které budou bojovat o přízeň diváků i poroty. Ročník je to bezpochyby silný, ovšem někteří ze zúčastněných prozradili, že mají z drsných tréninků a náročných vystoupení přece jen jisté obavy.

Populární show StarDance si během doby, co se objevuje na českých televizních obrazovkách, získala obrovské množství diváků. Není proto divu, že všichni netrpělivě čekají na premiéru jedenácté řady, ve které opět zazáří mnoho známých tváří. Jednou z nich je zpěvák Mirai Navrátil. Ten má prozatím ze svého působení v soutěži obavy, z partnerky, jež mu produkce přidělila, je ale nesmírně nadšený. „Samozřejmě jsem si přál překrásnou, sexy dívku, která mě bude motivovat správným směrem. A to jsem dostal, za což jsem hrozně rád!” nechal se Navrátil slyšet pro Českou televizi, když se dozvěděl, že bude na tanečním parketu prohánět tanečnici Lenku Noru Návorkovou.

Kvůli manželce o nikom nefantazíroval

Další pár tvoří krasobruslař Tomáš Verner a tanečnice Kristýna Coufalová. Tomáš je z rozhodnutí produkce velkou radost, i když si dopředu žádnou konkrétní taneční partnerku nevysnil. „Nechtěl jsem si to představovat, jelikož jsem šťastně ženatý a nechtěl jsem fantazírovat o žádné tanečnici,” svěřil se Verner s tím, že tvůrcům jen přiblížil, jaká by jeho tanečnice měla být a podle všeho mu produkce vyšla vstříc. Tomáš je krasobruslařem, a proto jistě pohybové nadání má. Dá se proto říct, že oproti ostatním jistou výhodou přece jen oplývá. Otázkou je, zda tento fakt bude porota nějak závažně zohledňovat.

Vůbec nejstarším účastníkem letošní řady StarDance je herec Pavel Trávníček. Ten si zatančí s Veronikou Lálovou. Herec do soutěže vstupuje s velkým odhodláním. Přestože je tanec fyzicky velmi náročný, Trávníček nemá v plánu nic vzdát. „Je to úplně jednoduché: mladí to vydrží a já, stará osoba, to musím vydržet taky. Ale říkám si, že když jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych mohl přežít i StarDance,” prohlásil známý herec.

Velké překvapení

Herečka Marika Šoposká, známá například z Ordinace v růžové zahradě 2, byla ze svého protějšku nadšená, i když přiznala, že ji rozhodnutí produkce velmi překvapilo. Na parketu ji totiž doprovodí Robin Ondráček. „Robin na mě působil, že je hodně vysoká, a proto jsem ani neuvažovala, že bych s ním mohla tančit. Nenapadlo mě, že by mu mohli dát někoho tak malého, jako jsem já. Jsem velmi překvapená z Robina a jsem naprosto spokojená,” radovala se představitelka Bibi z Ordinace.

A šok čekal i zpěvačku Terezu Černochovou. Ta si totiž dle svých slov vysnila tanečníka Dominika Vodičku, ale do poslední chvíle vůbec nevěřila, že by se její tajné přání mohlo splnit. „V minulé řadě mě naprosto uhranul. Navíc ještě získal Thálii za výkon v Kytici, kterou skládal Ondra Brousek, což je můj kolega z kapely. Strašně jsem si to přála a jsem moc ráda, že to vyšlo,” radovala se z Vodičky zpěvačka.

Mezi další páry, které budou bojovat i vítězství, patří i Andrea Sestini Hlaváčková s Michalem Necpálem, Zdeněk Godla a Tereza Prucková, Jan Cina a Adriana Mašková, Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem a Simona Babčáková a Martin Prágr.

Uvedení nové řady StarDance se blíží: