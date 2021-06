Musím to vydržet: Pavel Trávníček se připravuje na účast ve StarDance

Půjde o velkou výzvu, herec Pavel Trávníček však vykročí do soutěže StarDance s velkým odhodláním. Na tanečním parketu jej doprovodí tanečnice Veronika Lálová. Herec je z partnerky nadšený, té se ihned po seznámení s hercem začaly v hlavě rodit nápady.

Další pár, který se objeví v další, v pořadí již jedenácté řadě soutěže StarDance, vytvoří populární herec Pavel Trávníček a tanečnice Veronika Lálová. Ta se show v minulosti již dvakrát zúčastnila a jednou dokonce zvítězila. Jak ale sama prozradila, v letošním roce pro ni bude vystupování opravdovou výzvou.

Nejstarší osobnost

„Je to pro mě krásná zkušenost a jsem velmi šťastná, že jsem byla znovu oslovena. Letos to bude velká výzva, jelikož jsem měla nejmladší VIP osobnost a nyní mám nejstarší. Představuje to pro mě tedy velkou výzvu a doufám, že předvedeme divákům hezký a elegantní tanec,” uvedla tanečnice v rozhovoru pro Českou televizi.

Trávníček má průpravu již ze školy

Představitel prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku se na svou účast těší. Ještě předtím, než mu byla do páru produkcí přiřazena Veronika, přemýšlel, kdo by se k němu mohl hodit. „Říkal jsem si, že existují dvě varianty: jedna je, že bude éterická a lehká, což tanečnice většinou bývají. Druhá varianta pak je typ Helena Růžičková, do který bych se položil, a ona by mě odnesl. Splnila se tedy první varianta. Veronika je úžasná, bleděmodrá a éterická,” svěřil se Trávníček, který je z rozhodnutí produkce nadšený.

Pavel Trávníček již oslavil sedmdesáté narozeniny, a proto se nabízí otázka, jak bude svou taneční partnerku stíhat. „Je to úplně jednoduché: mladí to vydrží a já, stará osoba, to musím vydržet taky. Ale říkám si, že když jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych mohl přežít i StarDance,” řekl se smíchem herec, který umí i tančit.

„Herci většinou bývají ze škol nějak tanečně vybavení, protože to mají jako předmět. My jsme tomu říkali pohybovka, jejíž součástí byl step, tanec, klasika, pantomima… Pro herce by tanec tedy neměl být takové překvapení,” dodal ještě.