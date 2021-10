Až na krev: Hvězdy StarDance dřou do úmoru, Genzer kdysi zhubl desítky kilo

Zdroj: Profimedia

Taneční tréninky ve StarDance bývají tak intenzivní a náročné, že většina účinkujících většinou výrazně zhubne. Richard Genzer, který znovu zasedne v porotě, kdysi během soutěže shodil neuvěřitelných pětadvacet kilo. Letošní řada se ale minulým ročníkům trochu vymyká, protože ze všech finalistů je zatím štíhlejší jenom krasobruslař Tomáš Verner.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že televizní pořad StarDance dokáže soutěžícím obrátit život vzhůru nohama. Zatímco některé osobnosti si díky účinkování v populární show našly nové partnery, další hvězdy se po měsících tvrdé dřiny dopracovaly k vytoužené postavě.

Bočanová zhubla 18 kilo

Své by o tom mohla vyprávět herečka Pavla Tomicová, která si najednou mohla kupovat oblečení menší o dvě konfekční velikosti. Mahulena Bočanová zase zhubla osmnáct kilo a úbytek na váze zaznamenala také herečka Veronika Arichteva.

Na druhou stranu ne všichni tanečníci ve StarDance mají stejnou zkušenost. Miluška Bittnerová sice vypadla už v prvním kole, přesto během tréninků dokonce přibrala. A stejně na tom byli také její kolegové. "Nikdo nezhubl, naopak se přibíralo. Dokonce i Jana Plodková měla na konci o dvě kila navíc," popsala herečka pro iDNES.

Podle prvních zpráv, které unikají ze zákulisí StarDance, to letos vypadá hodně podobně. Krasobruslař Tomáš Verner je o čtyři kila lehčí, zatím je ale z celé party jediný. "Marně čekám, kdy kila půjdou dolů, a nic. Jím totiž pořád stejně, takže jsem se rozhodla změnit a hlavně odlehčit stravu," přiznala Blesku tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

Zlaté šaty vypadaly strašně

Strach z toho, jak bude vypadat na parketu, má i zpěvačka Tereza Černochová. Ta ale pochválila kostýmní výtvarnici Tatianu Kovaříkovou, které opravdu záleží na tom, aby tanečníci z řad slavných osobností vypadali co nejlépe.

"Tatiana na mě začala na zkoušce nejdřív špendlit zlatou látku, ale když to po chvíli viděla, prohlásila, že je to strašné, a že budu v černé. Pochopila jsem, že nám nebude dávat žádné kostýmy, které by nám neslušely a toho si moc vážím," podotkla dcera slavného zpěváka Karla Černocha.

Herec Zdeněk Godla doufá, že díky tancování zatočí s kily navíc. Uvidíme, jestli se to podaří jemu i dalším účinkujícím.