Průšvih s hlasováním ve finále StarDance: Fanouškům nešly odesílat SMS

Zdroj: Profimedia

Vítězem 11. řady taneční soutěže StarDance se stal herec Jan Cina s taneční partnerkou Adrianou Maškovou. Letošní ročník byl už od začátku prokletý, což se ukázalo již při natáčení pořadu a potvrdilo se to i během hlasování. Fanouškům nešly odesílat hlasy pro favority, pořadatelé ale tvrdí, že o žádném výpadku nedostali informace.

Jan Cina s Adrianou Maškovou porazili dlouhodobě největšího favorita StarDance, krasobruslaře Tomáše Vernera s taneční partnerkou Kristýnou Coufalovou, i farářku Martinu Viktorii Kopeckou s Markem Dědíkem.

Herec se z vítězství velmi radoval a po nečekaném, leč zaslouženém triumfu prohlásil, že na účast v soutěži bude vzpomínat jen v dobrém.

"Ale už teď to hodnotím pozitivně i se všemi těžkostmi a nesnázemi, které nás tu všechny v té době, kdy zrovna my jsme soutěžili, potkaly. I tak mi to za to stálo a rozhodnutí jít do StarDance vnímám jako jedno z nejšťastnějších," svěřil se Cina Blesku.

Cina chce před svátky hlavně relaxovat

Jan Cina poslední měsíce pravidelně trávil všední dny trénováním na sobotní živé přenosy. Proto se nyní chystá před Vánoci hlavně odpočívat a trávit čas se svým partnerem, hercem Petrem Vančurou.

"V neděli budeme odpočívat a chci strávit den jen s mým přítelem. Před Vánocemi ještě vyrazím na celodenní jízdu na koních, kde zrelaxuji a pomůže mi to udělat čáru za tímto pozlátkovým tanečním světem. Budu od bahna, promrznu, na koních celý den, na to se těším," řekl vítěz StarDance.

Potíže s hlasováním, vedení o ničem neví

Během pátečního odpoledne si začali fanoušci StarDance na facebookových stránkách soutěže rozebírat SMS hlasování. Lidé v diskuzích řešili výpadek systému, který měl údajně trvat čtyři až pět hodin.

Po odeslání SMS se hlasujícím vracely zprávy s chybovými hláškami, což bylo následně veliké téma na sociálních sítích.

Mluvčí pořadu Karolína Blinková ale Blesku sdělila, že žádné informace tohoto typu se k ní nedostaly. "Žádné hromadné technické problémy na SMS bráně hlášené nemáme," oznámila Blinková s tím, že může jít pouze o jednotlivé případy. Potíže ale nastaly i v sobotu, kdy pro změnu nechodily potvrzující SMS zprávy o hlasování. Že by ale výpadek mohl ovlivnit celkové výsledky StarDance, organizátoři vylučují.

Soutěžící o problémech s hlasováním neměli ani tušení