Do StarDance míří exmanžel bývalé vítězky: ČT se podařilo získat známého herce

Zdroj: ČT

Přestože Česká televize oficiálně neprozradila jména hvězd, která se objeví v nové řadě populární taneční show StarDance, na povrch se už některá z nich prodrala. Podle nejnovějších informací se pak na tanečním parketu bude prohánět také herec David Prachař.

StarDance …když hvězdy tančí patří k nejúspěšnějším pořadům České televize, a tak není divu, že jsou přípravy na již 12. řadu soutěže v plném proudu. Zatím ovšem zůstávají pod pokličkou jména účastníků, kteří si ve StarDance letos zatančí. Kompletní seznam hvězd chystá Česká televize odhalit v dubnu na tiskové konferenci, přesto už jsou ale fanouškům show některá jména známa.

Nový král parketu?

Podle informací Blesku se v nové řadě StarDance objeví i herec David Prachař, který tak bude následovat svou bývalou manželku Danu Batulkovou, jež dokonce třetí řadu show vyhrála. Jeho současná manželka Linda Rybová jej ovšem bude sledovat jen zpovzdálí. Na podobný typ pořadů si totiž netroufá.

„Na devadesát devět procent bych do takových show nešla. I když je StarDance pro mě přijatelnější, dokázala bych tak maximálně tančit někde mimo, kde by mě nikdo nevyhazoval ani neposílal dál… Ale o tom ta soutěž je, takže v mém případě je to nemožné,” řekla k pořadu Rybová.

Sportovkyně i modelka

Kromě Davida Prachaře by se podle eXtra.cz měla v letošní řadě StarDance objevit také snowboardistka Eva Adamczyková a její manžel Marek Adamczyk. Nebudou však tančit spolu, ale stanou se z nich rivalové. Další z hvězd, které budou usilovat o přízeň poroty a diváků, bude také modelka a moderátorka Iva Kubelková. Jaké další známé tváře se ve StarDance roztančí, se pak fanoušci pořadu dozví už brzy.