Tomáš Verner ve StarDance: Kvůli manželství nefantazíroval o žádné partnerce

Osmý pár, který zazáří v show StarDance, tvoří krasobruslař Tomáš Verner a tanečnice a první vítězka soutěže Kristýna Coufalová. Pro Vernera jde o velmi povedenou volbu. Na taneční partnerku měl několik požadavků a jak to vypadá, produkce mu ochotně vyšla vstříc.

Jedenáctou řadu soutěže StarDance roztančí i krasobruslař Tomáš Verner, kterého na parketu doprovodí tanečnice Kristýna Coufalová. Ta má za sebou bohaté zkušenosti, a dokonce se v první řadě show stala vítězkou. Verner má z volby produkce velkou radost, žádnou partnerku si předem nevysnil, měl ovšem v hlavě několik požadavků, které by jeho doprovod měl splňovat.

Věrnost nadevše

Jak sám Verner v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, žádnou partnerku si před rozhodnutím produkce nevytipoval. „Nechtěl jsem si to představovat, jelikož jsem šťastně ženatý a nechtěl jsem fantazírovat o žádné tanečnici. Plně důvěřuji Markovi Zelenkovi, že ti profíci, kteří jsou vybráni do soutěže, jsou skvělí a báječní. My jsme se s Markem krátce bavili o tom, jaký by moje partnerka měla mít charakterové rysy, a tam padly jasné, konkrétní údaje,” prozradil krasobruslař, že se do výběru přece jen trochu angažoval. „Podle všeho jsem dostal takovou partnerku, jakou jsem si přál, a já mám z Kristýnky opravdu radost,” dodal ještě.

Ta podle něj splňuje právě i požadavky, které krasobruslař měl. „Bylo jich několik. Říkal jsem, že jsem sportovec tělem i duší, tedy tělem teď méně, takže spíš duší. Nicméně bych se rád naučil tancovat opravdu dobře. Chci partnerku, která umí učit, umí být přísná, potřebuji tvrdé vedení,” řekl.

Tip jí nevyšel

Ani Kristýna Coufalová netušila, s kým eventuálně skončí. Několik tipů však měla, Tomáš Verner mezi nimi ale nebyl. I tak má ze svého parťáka skvělý pocit. „Přála jsem si, aby si můj taneční partner chtěl zatančit a neměl to tak, že jde do práce. Zkoušeli jsme takový freestyle a myslím, že ten nám rozhodně půjde. Mojí ambicí je neotrávit Tomášovi tanec a opravdu bych si přála, aby ho to bavilo,” uvedl v rozhovoru pro Českou televizi Coufalová.

V minulém ročníku Coufalová tančila s Matoušem Rumlem:

Zdroj: Youtube