Zranění ve Stardance: Tanec se může proměnit v noční můru!

Anetě Langerové v roce 2010 přenechala své místo Taťjana Medvecká. Tréninky pro ni byly až příliš náročné a po několika hodinách sama dobrovolně odešla, jako důvod uvedla zdravotní problémy.

Následoval několik let klid, kdy se nikomu nic nestalo, až do roku 2016, kdy opět došlo k ukončení kvůli zdraví. Tehdy nápor nezvládla tanečnice Kamila Tománková, jejím partnerem byl lyžař Ondřej Bank. Bank ale dostal náhradní partnerku a nakonec se dostal až do finále!

Ani v loňském roce se Stardance neobešla bez "odpadlíka," tím se tentokrát stal herec Václav Kopta, kterému selhalo tělo po pouhých pár trénincích a odstoupil dobrovolně. Letos je ovšem bilance zranění ještě horší, než v předchozích letech!