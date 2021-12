Výměna tanečníků je ošemetná: Porotkyně StarDance řekla, co představuje problém

Zdroj: Profimedia

Zvládnout své taneční vystoupení bez jediné chybičky je v oblíbené show StarDance pro všechny zúčastněné takřka nemožným úkolem. Pozorné oči porotců si totiž všímají i těch nejmenších detailů. Co je podle Tatiany Drexler, jedné z hodnotících, pro tanečníky nejtěžší a proč je podle ní nesmírně nebezpečná náhlá výměna tanečních partnerů?

Tanečnice Tatiana Drexler má za sebou úžasnou kariéru, během které posbírala mnoho zkušeností. I proto se již několikátým rokem objevuje v porotě taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Působení v pořadu si nesmírně užívá a díky svému hodnocení a lidskému přístupu je velmi oblíbená i mezi televizními diváky. Jak se ale zdá, leckdy bývá k mnohým soutěžícím poměrně shovívavá. Zatančit bez jediné chybičky by se totiž zřejmě podařilo jen skutečným profesionálům.

Myslí si, že udělali drobnou chybu, ale není to tak

Porotci StarDance všechna vystoupení vidí poprvé až během přímého přenosu, není tedy možné, aby soutěžícím dávali dopředu nejrůznější rady. A častokrát je to pak podle Tatiany Drexler také vidět. „My jsme zvyklí se na to tancování dívat. My jsme nejdřív sto let tancovali a dalších sto let hodnotíme profesionální tanečníky, kde jsou ty rozdíly tak drobné, že se musíme neustále koncentrovat. Někdy je ten rozdíl tak malinký, že si tanečníci myslí, že udělali drobnou chybičku, ale to jsou pro nás obrovské chyby,” vysvětlovala ve vysílání Frekvence 1 ostřílená porotkyně, jak podrobně jednotlivá taneční vystoupení hodnotí. Na druhou stranu lze předpokládat, že porotci nejsou k soutěžícím ve StarDance natolik přísní. Přece jen z poloviny nejde o profesionální tanečníky.

Výměna partnera je psychický teror

Před pár týdny, když byla moderátorka Tereza Kostková pozitivně testovaná na koronavirus, muselo několik soutěžících do karantény. Některé z hvězd tak pro jeden večer přišly o své taneční partnery a musely se narychlo celou sestavu učit s jejich záskokem. Podle Tatiany Drexler je však právě toto skutečnost, která může celé vystoupení pohřbít.

„Ono to tanečně nebo pohybově těžké není. Ti tanečníci jsou skutečně profesionálové a ty choreografie, které se ve StarDance tančí, se každý tanečník naučí za deset minut. Ale je to problém z toho psychologického hlediska, protože ti tanečníci se naučí pracovat se slabostmi a s psychologickými problémy těch hvězd za tu dobu,” mluvila porotkyně o úskalí, které pramení z výměny tanečních partnerů. „A najednou tam je někdo jiný, kdo možná řekne nějaké slovo, které toho netanečníka může přímo před přímým přenosem dostat až k slzám. Je to spíš takový psychoteror,” dodala Tatiana Drexler ještě.