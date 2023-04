Matkami téměř v padesáti: Hilary Swank v Česku konkuruje Pizingerová s Basikovou

Zdroj: Profimedia

To, že je věk jenom číslo, už dávno neplatí jen u lásky. V posledních letech se rozmohl mezi celebritami trend mít dítě až po čtyřicátem roce. Slavné ženy se do těhotenství nehrnou hned z několika důvodů. Mnohdy za tím stojí rozjetá kariéra, problémy s početím nebo single život.

V českém rybníčku patří mezi nejznámější matky tohoto typu například zpěvačka Bára Basiková nebo ředitelka nadace Kapky Naděje Vendula Pizingerová. Přírůstkem téměř na prahu padesátky se nyní chlubí i americká herečka Hilary Swank. Ta se ve svých osmačtyřiceti letech stala maminkou dvojčat.

Matkou před padesátkou

Herečka Hilary Swank získala Oscara za filmy Kluci nepláčou a Million Dollar Baby. Po bohaté kariéře zatoužila po dítěti. Otěhotnět pro ni díky pokročilému věku nebylo vůbec jednoduché. O radostnou novinu se podělila se světem minulý rok v říjnu. „Jsem tak šťastná, že se o to mohu podělit s vámi a s Amerikou právě teď, a to je něco, po čem už dlouho toužím. Stanu se mámou. A nejen jednoho miminka, ale dvou,“ řekla tenkrát v pořadu Good Morning America. Narození dětí utajila a fanouškům šťastnou novinku prozradila až o Velikonočním pondělí. „Nebylo to snadné. Ale stálo to za to. Veselé Velikonoce! Sdílím z úplného ráje,“ napsala herečka k fotce, kterou přidala na svůj Instagram.

Ve stejném věku rodila své třetí dítě i Vendula Svobodová Pizingerová. Její těhotenství překvapilo plno lidí. "Těhotná ve dvaadvaceti a v osmačtyřiceti? V čem má být rozdíl?" komentovala tehdy svůj požehnaný stav pro časopis Maminka. „Nějak jsem to neřešila. Dříve to bylo tak, že ženské rodily, dokud mohly, měly kupu dětí a nikomu to nepřipadalo zvláštní. A dnes se z toho dělá věda. Třeba moje babička měla mámu taky ve čtyřiačtyřiceti letech," dodala.

Pět let po čtyřicítce rodila zpěvačka Bára Basiková. I pro ni to byl už třetí potomek. „Porod proběhl císařem, a to tentokrát z více důvodů. Jednak jsem měla císaře už poprvé a také jsem přeci jen byla starší prvorodička a pan doktor nechtěl nic riskovat.“

Náhradní matka

Existují i ženy, kterým se otěhotnět nedaří, nebo těhotné být vůbec nechtějí. Pro ty existuje možnost náhradní matky. Tuto variantu mateřství využila nejedna celebrita. Mezi ně patří například oblíbená herečka Sarah Jessica Parker, ta sice rodila, ale jen jedno dítě ze tří, nebo americká hvězdička Kim Kardashian.

Na začátku dubna překvapila veřejnost zprávou o narození dítěte španělská herečka Ana Obreg. Herečka si nenechala ovšem náhradní matkou odnosit své dítě, ale vnouče. „Ta holčička není má dcera, je to moje vnučka,“ prozradila pro časopis Hola! Náhradní matka byla oplodněna spermatem hereččina zesnulého syna Alesse, který zemřel v roce 2020 ve věku 27 let na rakovinu. „Bylo to Alessovo poslední přání, přivést na tento svět vlastní dítě,“ řekla Obregónová. Před smrtí mu proto odebrali vzorek spermatu a zmrazený uchovali v New Yorku.