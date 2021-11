Stašová, Hanychová i Kostková: Kam to dotáhly dcery slavných matek?

Zdroj: Profimedia

Maminka je tou nejdůležitější osobou v životě téměř každého z nás. Ne jinak to mají i slavné české celebrity, které porodily dcery a ty nejen, že jsou jim často velmi podobné, ale jsou také velmi talentované. Které matky jsou na své děti náležitě hrdé?

Maminky a jejich bezmezná láska. Je jedno, jestli je vaše matka celebrita nebo uklízečka, každá miluje své dítě nejvíc na celém světě. Pojďme se společně podívat na slavné matky a jejich dcery, které se vyvedly a talentu mají také na rozdávání.

Agáta Hanychová a Veronika Žilková

Vychovávat Agátu nebylo jistě nic snadného. Samozvaná rebelka a vymetačka večírků střídala chlapy jak na běžícím pásu a to jak v pubertě, tak po rozchodu s manželem Jakubem Prachařem. Nyní vychovává dvě děti a živí se především jako influencerka. Brzy ji budete moci vídat v reality show Like House 2. Její matka Veronika vychovala šest dětí, z čehož některé byly z dětského domova. Slavná herečka sice také není žádný ukazatel čestnosti a věrnosti, ale levelu Agáty nedosáhla ani omylem. Agáta zase na oplátku na rozdíl od své matky neumí hrát. Zkoušela si střihnout několik rolí ve filmech, ale upřímně to byla dost hrůza.

Simona Stašová a Jiřina Bohdalová

Dvě z našich nejoblíbenějších hereček dostaly do vínku šarm, vtip a hereckého talentu na rozdávání. Simona se k divadlu dostala už jako malá holka. Musela na svou matku totiž často čekat, než dohraje představení. Simona tak vyrůstala mezi herci, kulisami, tak ji tento svět učaroval. Stašová svou maminku bezmezně obdivuje a tvoří společně nerozlučnou dvojku. Denně si několikrát volají a neustále se navštěvují.

Tereza Kostková a Carmen Mayerová

Krásná Carmen byla vždy velmi ženská, elegantní a smyslná, proto po ní toužili muži všech věkových kategorií. Stejně je to i u Terezy, která nemá o nápadníky nouzi. Také mají obě vřelý vztah k módě, herecký talent a takovou výdrž, kterou by jim mohl každý závidět. Tereza má na svém kontě spoustu hereckých úspěchů a její maminka je na ni právem pyšná.

„Já hodně mluvím a maminka hodně poslouchá, takže se doplňujeme,“ řekla Blesku Tereza a Carmen ji doplnila: „Tu upovídanost má po tatínkovi! Já mám radši klid a ticho.“

Sabina Laurinová a Valentýna Vojtková

Valentýna zdědila po své mamince něžnost a krásu, což je dobře, protože její tatínek, rocker Pepa Vojtek, ani jedním neoplývá. Valentýna spíš než k herectví tíhne k modelingu, kde má našplápnuto na velké úspěchy. Stejně jako Sabina má blond vlasy, modré oči a krásný úsměv.

Natálie Jirásková a Iva Kubelková

Krásná Iva je na svou pohlednou dceru náležitě pyšná. Nejen, že je krásná, ale také vtipná, milá, přátelská a hlavně chytrá. Kubelková by byla ráda, kdyby se živila jinou profesí než modelingem, ale bohužel to vypadá, že puberťačka půjde v jejích šlépějích. Už nyní předvádí pro Beátu Rajskou nebo se nedávno objevila na tuzemském fashion weeku.

„Jsem na ni pyšná, ale do světa ji ještě nepustím!“ nechala se slyšet pro Blesk Kubelková.