Herec Štefan Kožka zemřel na covid, ve videu před smrtí prosil o konec!

V posledním videu, které Štefan Kožka natočil je slyšet, jak těžce se mu dýchá. "Jsem Štefan, je mi 66 let a mám covid. Nedělám si srandu, je to opravdu vážné. Za poslední čtyři dny jsem zažil tolik bolesti, že jsem měl chuť to všechno skončit," říká herec tichým hlasem.

"Prosím, nepolevujme. Vždyť je zcela normální se zeptat našich blízkých, kteří přijedou z jiných regionů na přiblblé nákupy na Vánoce, protože v Blavě mají něco úplně jiného než v Košicích nebo v Prešově. Je normální se jich zeptat, zda mají testy na covid. Pokud nemají, je potřeba je poslat domů," vyzval Kožka svůj národ k větší ohleduplnosti vůči okolí!

V závěru videa ještě herec plánoval vyšetření u lékaře, na které už se ale nedostal! V pondělí bohužel v následku nemoci zemřel a jeho tělo našel až soused!