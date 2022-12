První slova Margity po útoku Hanychové: V pořadu Holčičky ho nazvala gayem

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová způsobila obrovský skandál, když se ve svém pořadu Holčičky navezla do vdovce Štefana Margity a nazvala ho homosexuálem. Influencerka se pustila také do známé herečky Jitky Čvančarové, po odvysílání dílu se ale začala omlouvat s tím, že požádala dramaturga, aby scény vystřihnul. Ten tak však neučinil.

Agáta Hanychová ve své talkshow Holčičky předvedla pořádný přešlap. Přítelkyně Jaromíra Soukupa si obvykle s nikým nebere servítky, její vyjádření ohledně některých osobností českého showbyznysu byly už za hranicí slušnosti.

"Zmatky okolo pohřbu Hany Zagorové… Hanička, ta vždycky prodávala. Ale tak ta má taky životní příběh, celý život žila s homosexuálem," šokovala prostořeká influencerka.

"Jo? To se může takhle veřejně říkat?" zeptala se překvapeně novinářka Markéta Kuča, která byla hostem pořadu na TV Barrandov. "On si snad ještě někdo myslí, že je Margita hetero?" odpověděla Hanychová a v útocích na operního pěvce pokračovala. "Chceš mi říct, že Štefan Margita je heterosexuál? Jsi s ním někdy něco měla?" snažila se zahnat zkušenou bulvární novinářku do kouta. Ta přesvědčeně opakovala, že pokud se někdo ke své orientaci nevyjádří, nelze to tvrdit.

"Mě to nezajímá, co tyhle lidi říkaj a dělaj," uvedl pro kafe.cz k celé kauze samotný Margita, který zněl poměrně rezignovaně a naznačoval, že ani neví co modelka vypustila z pusy. Dost možná se svým vágním tónem jen snažil zakrýt naštvání.

Mělo to být vystřižené

Když skončila s kritikou Margity, pustila do další oběti. "Nechápu, proč tahle obtloustlá paní hraje femme fatale," zkritizovala Agáta Hanychová drsně Jitku Čvančarovou. "A proč vůbec letos nepřijela do Varů ukazovat kozy a špeky? Mně ona připadá úplně příšerná," dodala influencerka.

Po vypuštění tohoto dílu Holčiček se strhla na Hanychovou vlna kritiky a těhotná hvězda na ně reagovala tak, že tyto scény měly být z pořadu vystřižené.

"To mělo být vše vystřižené. Já jsem tuto verzi neschválila. To jde za dramaturgií," odpověděla budoucí trojnásobná maminka zprávou redakci Extra. "Bylo to řečeno ve vtipu a mělo to být vystřižené, bohužel na dramaturga se nedá spolehnout," odvětila Agáta.

Otázkou je, zda se někdo z poškozených aktérů nebude chtít proti nařčením dcery Veroniky Žilkové bránit například žalobou. Necháme se překvapit, do jakých rozměrů kauza nakonec vyroste.

Hanychová si svou prostořekostí zavařila