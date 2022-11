Štefan Margita na svou milovanou Haničku nezapomíná: Strašně mi chybíš

Zdroj: Profimedia

Štefan Margita zahání chmurné myšlenky po smrti své manželky Hanky Zagorové prací. Operní pěvec je aktuálně ve Spojených státech, na odchod své milované ale nezapomněl. Margita poslal své zesnulé Haničce dojemný vzkaz do nebe.

Štefan Margita po smrti své manželky Hany Zagorové odjel pracovně do Whashingtonu. Smířit se se ztrátou milované ženy, vedle které žil dlouhých třicet let, není jednoduché, skvělý pracovní kolektiv mu ale v těžkém životním období velice pomáhá.

"Moji drazí přátelé, moc vás zdravím. Vidíte, že jsem ve Washingtonu. Dnes je neděle, máme volný den, tak jsem se šel projít na dlouhou procházku. Jsem u Bílého domu. Myslím, že jsem udělal dobře, že jsem odletěl, protože tady v divadle se chovají úžasně a moc mi pomáhají," ozval se pěvec svým fanouškům na Instagramu.

"Chci vám také strašně poděkovat za to, jak krásně píšete na Instagramu a Facebooku. Moc mi to pomáhá v téhle době," dodal Margita, který stále viditelně skleslý. I když je od domova nyní tisíce kilometrů daleko, na smutné výročí odchodu Hany Zagorové nezapomněl.

Jsou to dva měsíce

"Dnes jsou to dva měsíce. Strašně mi chybíš. Dávej na sebe pozor," napsala Štefan Margita k fotce, na které líbá Hanku Zagorovou do vlasů.

Margita od lékařů věděl, že jeho manželka umírá, a proto poslední dny před její smrtí prožíval doslova muka. "Někdy to na mně poznala. Ptala se, jestli se něco stalo. Říkal jsem, že ne, že pan doktor říkal, že má ty výsledky lepší. A to ji uklidňovalo. Uklidňovalo ji to, že jí posílali nové písničky na desku. I to, že jsme mluvili o koncertu, kde se ukáže v O2 areně po dlouhé době. Když jsem pak šel z nemocnice domů, řekla mi, jestli jí můžu vyfotit ty červené šaty. Že by si je vzala. Skutečně nepočítala s ničím a za to jsem šťastný, že nepočítala. Pak jsem čtyři dny bydlel v nemocnici 24 hodin, to jí ze začátku nešlo do hlavy. Proč jsem tam. A já říkal, že doma je mi už smutno. Hani, já tady prostě chci být s tebou. A uvěřila mi. A stále se vyptávala, co budeme dělat. Jestli půjdeme na Slavíka. Prostě netušila, že se to stane," svěřil se nedávno Štefan v rozhovoru pro Showtime.

"Ve čtvrtek, tak kolem půl páté, se Hanička ještě probrala, koukla na mě a řekla – pusinku. A pak už spala až do rána a v pátek v jedenáct dopoledne zemřela. Vždy jsem se jen ptal, jestli nemá bolesti. Lékaři říkali, že ne," popsal Margita nejtěžší okamžik svého života.

