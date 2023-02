Hana Zagorová je stále se Štefanem Margitou: Pěvec k její urně denně mluví

Zdroj: Profimedia

Úmrtí Hany Zagorové bylo nejtěžší hlavně pro jejího manželka Štěfana Margitu, který po boku zpěvačky strávil krásných 30 let. S jejím odchodem na věčnost se stále zcela nesmířil. Operní pěvec přiznal, že má urnu s ostatky Haničky stále doma a denně si s ní povídá.

Když se vloni v srpnu objevila zpráva o tom, že zpěvačka Hana Zagorová zemřela, snad nikdo tomu zpočátku nemohl uvěřit. Královna české pop music si během své kariéry získala srdce mnohých, a tak její úmrtí představovalo obrovskou ztrátu. Hlavně ale pro jejího manžela Štefana Margitu, který Haničku dlouhých 30 let bezmezně miloval.

Srdce se stále hojí

Štefan Margita se s odchodem Haničky do hvězdného nebe těžce vypořádával. Je jasné, že se taková rána hojí pomalu a pravděpodobně se zcela nezacelí nikdy. Operní pěvec však prozradil, co mu nejvíce pomáhá. „Hanku mám pořád doma v urně. A nestydím se za to. Ráno vstanu, jdu k ní, povídáme si a pořád to tak bude, i když budu Hanku ukládat,” uvedl Margita v rozhovoru v pořadu Blízká setkání.

„Když ti někdo v životě dá to nejkrásnější jeden rok, tak je člověk vděčný. Ale 30 let! Na to se nedá zapomenout a jsem jí za to strašně vděčný. Pomáhala mi ve všem a jsem šťastný, že jsem ji poznal,” dodal ještě.

Smutné poslední chvíle

Hana Zagorová zemřela 26. srpna 2022 ve věku 75 let. Od mladí trpěla onemocněním krve, v roce 2020 prodělala koronavirus s těžkým průběhem a následně se potýkala s postcovidovým syndromem.

Štefan Margita se před časem v pořadu Showtime rozpovídal o tom, jak vypadaly poslední dny Hany Zagorové, a přiznal, že tehdy musel zahrát své nejhorší životní představení. Přestože on i lékaři věděli, že se blíží konec, musel své manželce lhát, aby o ničem nevěděla a nepropadala strachu. „Ptala se a já jí říkal, že výsledky má lepší. Uklidnilo ji to. Také to, že jí posílali nové písničky na desku. A mluvili jsme o koncertu v O2 areně,” vyprávěl zdrcený zpěvák. „Hodně spala, chudinka. Strašné je, že sedíte vedle milované osoby a víte, že třeba zítra už nebude. To je katastrofa na to čekat. To, že nemůžu pomoct, byl pro mě ten nejhorší moment. Nikomu to nepřeju,” prohlásil po úmrtí Hany Zagorové.