Štefan Margita na výročí s Haničkou nezapomněl: Oslava se odkládá

Zdroj: David Kundrat/CZECH NEWS CENTER / CNC / Profimedia

Hana Zagorová a Štefan Margita měli v pondělí neuvěřitelné výročí třicet let od svatby. Manželé ale vzhledem ke zdravotnímu stavu zpěvačky nemohli společné roky lásky oslavit. Margita ovšem plány na romantické připomenutí fungujícího vztahu nezapomněl a vše hodlá své milované vynahradit, jakmile ji lékaři propustí domů.

Hana Zagorová skončila před týdnem již po druhém vážném kolapsu v péči lékařů. Naštěstí díky včasnému příjezdu lékařů se hvězdu podařilo rychle stabilizovat, pro jistotu ale musí zůstat ještě pár dní v nemocnici.

Štefan Margita dokonce kvůli své milované manželce zrušil účast ve hře Národního divadla, aby mohl za ní denně docházet do nemocnice.

"Drazí přátelé, určitě víte, co se stalo mojí Hance. Vzhledem k situaci, jsem bohužel nucen odvolat moje účinkování v inscenaci Káťa Kabanová v Národním divadle. Zdraví mojí ženy je a bylo vždy na prvním místě. Rád bych se touto cestou omluvil celému organizačnímu týmu Národního divadla a poděkoval mu za pochopení. Moc jsem se na vás těšil! Pevně věřím, že se zase brzo potkáme ve zdraví," oznámil Margita na Instagramu. Nyní zpěvák netrpělivě vyhlíží, až se mu manželka konečně vrátí domů.

Třicet let lásky a přeložená oslava

"Zítra je to přesně 30 let, co jsme si řekli své ano. Zlatíčko moje, děkuju za všechny ty nádherné chvíle a za každý den strávený po tvém boku. Jsi ten největší poklad, který jsem mohl od pána Boha dostat. Ať už jsi brzo doma a můžeme to společně oslavit. Miluju tě! Tvůj Štefan," napsal operní pěvec své manželce dojemný vzkaz na sociální síti.

Z kolapsu své Haničky je prý Margita stále otřesený. "Okamžitě jsem volal záchranku, která zde byla do dvou minut, což je úžasné. Hned ji odvezli do nemocnice,“ pokračoval. "Jednalo se již o druhý kolaps oblíbené české umělkyně. Tentokrát za zhoršeným zdravotním stavem nestály pouze chybějící minerály, ale také zápalový syndrom," popsal Štefan pro CNN Prima News. "Když přijela záchranka, měla 38 °C horečku. Odebrali jí krev a zjišťovali, co se děje. Zjistili, že to je určitě zápalový syndrom v těle, takže se ho antibiotiky, která okamžitě nasadili, snažili vyléčit," dodal s tím, že hodnoty se začaly pomalu vracet do normálu.

"Mysleli jsme si, že v pondělí 6. června, kdy jsme spolu 30 let manželé, vše oslavíme z domova. Nakonec oslavu výročí přesouváme na další týden, až bude Hanička doma, těší se Margita, který má o svou ženu obrovskou starost. "Není čas na to, abych onemocněl. Nyní mě Hanka potřebuje nejvíce. Po 30 letech manželství, kdy jsme prožili tak krásné období, si myslím, že to je to nejmenší, co pro ni mohu udělat, když je na tom špatně. Nejde se věnovat více práci než Hance. Ta je pro mě mnohem důležitější. Věřím, že se spolu na jeviště ještě objevíme," uzavřel.

Margita se velice těší, až jeho ženu propustí z nemocnice domů a oslaví společně výročí svatby