Štefan Margita utnul pomluvy o manželské krizi: Slova lásky i obdivu k Zagorové

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová a Štefan Margita nedávno oslavili neuvěřitelné třicetileté výročí svatby a rozhodně patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu. I přesto se ale v poslední době objevují spekulace, že to mezi nimi skřípe. Operní pěvec se proto rozhodl utnout pomluvy a objasnil, jak to mezi ním a jeho milovanou manželkou je ve skutečnosti.

Hana Zagorová a Štefan Margita působí navenek jako ideální pár, proto fanoušky velice překvapily spekulace o manželské krizi. Dvojice nedávno romanticky oslavila třicáté výročí od svatby a nic nenasvědčovalo žádným problémům.

"Vždy si budu cenit toho, že Hanka kvůli tomu, aby mě mohla doprovázet na zahraniční angažmá po celém světě, na čas přerušila svou koncertní kariéru. Přestože vím, co pro ni publikum a potlesk znamenají, tak o to víc si toho vážím a nikdy si toho vážit nepřestanu," vyznal se Margita ze svých citů k manželce pro Nový Čas Nedeľa.

"S Hankou se milujeme takový, jaký jsme a nic bych na tom neměnil," dodal hudebník, který razantně popírá jakékoliv neshody v manželství.

Talíře u nás nelítají



"Pokud někdo tvrdí, že u nás lítají talíře, tak to určitě ne. Netvrdím, že u nás nedojde k výměně názorů, hlavně když jde o pořádek. Hanka si na úklid velice potrpí. Ale jinak se nehádáme. Já jsem narozený ve znamení lva, a ten je dost výbušný, ale Hanka mě za ty roky svojí povahou uklidnila. Má názor, že vše se dá vysvětlit i v klidu. A to na druhého působí víc, než když člověk řve. Hádky jsou u nás naštěstí velice výjimečné a doufám, že to tak bude navždy," objasnil Štefan Margita a zavřel tím průchod dalším spekulacím o krizi.

Pokud už se s Haničkou prý kvůli něčemu chytnou, stačí aby si od sebe na chvilku odpočinuli. "Jdeme na chvilku od sebe, každý si zaleze do jiného koutu v bytě. Potom si uděláme kávu, nalijeme si šampaňské, nebo víno a vše je zase v pořádku. Mraky zaháníme hned, nečekáme na bouřku," uzavřel Margita, který je hlavně rád, že už má svou ženu doma zpět z nemocnice.

Zagorová a Margita rozhodně manželskou krizí neprochází