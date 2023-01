Štefan Margita vyprodal O2 arenu při emotivní poctě milované Haně Zagorové

Zdroj: Koláž Šíp

Zkušený zpěvák Štefan Margita poprvé vyprodal největší koncertní halu v České republice. Vystoupení, které se připravovalo několik měsíců, bylo poctou Margitově milované zesnulé parnterce Haně Zagorové.

Zpěvák Štefan Margita přiznal, že byl před vystoupením nervózní, protože chtěl, aby byl každý detail dokonalý. Zagorová sice nebyla fyzicky přítomna, ale přesto byla součástí přehlídky prostřednictvím projekce svých vystoupení.

Kromě Margitiných písní se publikum dočkalo i některých hitů Zagorové. Jeden z těchto hitů, "Maluj zase obrázky", na pódiu oživila populární česká zpěvačka Lucie Bílá. Koncert byl úspěšnou a emotivní poctou Margitině milované Haničce a milníkem pro jeho kariéru.

Přišla slova díků od Lucie Bílé

"Bylo to nádherné, bylo to dojemné a bylo to veliké. Dostala jsem na jevišti od Štefánka nádherný dárek, který ráda nosila Hanička, a já vám ho chci ukázat. Je to nádherný křížek, který mám na krku. Budu ho nosit s láskou k Haničce. Moc děkuji všem za nádherné reakce, měla jsem opravdu velikou trému. Děkuji, vážím si toho," řekla podle tn.cz o koncertu dojatá Lucie Bílá v příběhu na Instagramu.

Úroveň koncertu si pochvaloval i Margita. "Lidé byli fantastičtí. Plná hala, jsem z toho úplně hotový. To je to nejkrásnější, co jsem během své kariéry zažil,“ řekl Margita reportérce CNN Prima NEWS Martině Jandové.