Strašlivý pád z pódia! Mohlo to dopadnout blbě, přiznává Margita

Štefan Margita má za sebou vzpomínkový koncert na počest své celoživotní lásky Hany Zagorové. Před zraky plné O2 areny se mu stalo malé faux pas. Během jedné z písní se zřítil z pódia a padl přímo k nohám moderátorky Lucie Borhyové.

K pádu došlo ve chvíli, kdy zpíval oblíbenou píseň Je to nádhera. Zpěvák sestupoval z pódia mezi lidi a šlápl do prázdna. Ani pád mu ovšem nezabránil v tom, aby nezpíval dál. Celou nepříjemnou situaci vzal s humorem.

Zradily ho schody

To, že je opravdový profesionál, ukázal ve chvíli, kdy s písní začal odznovu tak, aby si ji diváci mohli vychutnat celou. „Dáme to od začátku! Bože, já spadnu ve svých šestašedesáti letech ze schodů…“ zabědoval se smíchem a začal je počítat. „Je jich šest, a já viděl v tom osvětlení jenom pět,“ uvědomil si chybu, díky které spadl. „Nic mě nebolí a nemám ani žádnou modřinu – a že to mohlo dopadnout blbě! Hanka nade mnou ale tam nahoře bděla,“ okomentoval své zranění pro Blesk.

Smích střídalo dojetí

Margita i přes velkou trému a malý incident ukázal, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Písně jako jsou Granada, O sole mio, Traviata rozezpívaly celou vyprodanou arenu. Největší úspěch sklidila tradičně lidová píseň Išiel Macek do Malacek. Smích a radost diváků později vystřídalo dojetí. Na velkém projekčním plátně se objevila Hana Zagorová, aby si s ní Štefan alespoň takhle zazpíval duet Adieu. Štefan měl co dělat, aby udržel slzy. Po konci písně se publiku uklonil a celá hala povstala a vzdala legendární zpěvačce hold.

Hvězdy první kategorie

Na pódiu se během večera vystřídala celá řada umělců. Mezi hosty byl Michal Kindl, který pravidelně jezdí se Štefanem na turné. Do společného zpívání jim zatančila Lucie Borhyová, kterou si pánové vytáhli z první řady na pódium. Dalším z hvězdných hostů byl Vojtěch Dyk. Ten si s Margitou zazpíval árii Kecala Znám jednu dívku z Prodané nevěsty, Dyk zpíval pasáž Matušky a Margita zase Gotta. Tihle dva slavíci árii proslavili jako duet ve svém silvestrovském vystoupení v roce 1974. Oblíbené písně Maluj zase obrázky a Rybičko zlatá, přeju si zazpívala Lucie Bílá. Při jejím vystoupení nezůstalo jedno oko suché.