Štefan Margita po smrti Zagorové utekl z Česka: Lidem poslal dojemný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Smrt Hany Zagorové zasáhla všechny její fanoušky napříč republikou, nejhůře její odchod na věčnost ale pochopitelně nese její manžel Štefan Margita. Ten se nyní rozhodl odcestovat do Spojených států. Na své příznivce ale nezapomíná a z druhé strany světa jim poslal krásnou zprávu.

Operní pěvec Štefan Margita se vzpamatovává ze smrti své milované manželky, zpěvačky Hany Zagorové. A protože na bolavé srdce nejvíce platí práce a změna prostředí, Margita na pár týdnů prchnul z České republiky. Své fanoušky pozdravil až ze vzdáleného Washingtonu.

Udělal jsem dobře

„Moji drazí přátelé, moc vás zdravím. Vidíte, že jsem ve Washingtonu. Dnes je neděle, máme volný den, tak jsem se šel projít na dlouhou procházku. Jsem u Bílého domu. Myslím, že jsem udělal dobře, že jsem odletěl, protože tady v divadle se chovají úžasně a moc mi pomáhají,” řekl stále ještě skleslým hlasem operní pěvec.

„Chci vám také strašně poděkovat za to, jak krásně píšete na Instagramu a Facebooku. Moc mi to pomáhá v téhle době,” promluvil ještě k fanouškům, které následně pozval na několik koncertů, jež jej v listopadu po jeho návratu čekají.

Krásné manželství

Štefan Margita po boku své manželky prožil ty nejkrásnější chvíle. Její smrt stále nemůže vstřebat a jak sám prohlásil, dodnes se mu ani nechce věřit, že jeho milovaná Hanička skutečně odešla. „Není to lehké. Měli jsme manželství bez mráčku. Nikdy jsme se nehádali. To bylo fakt tak nádherný. Pořád na ni myslím. A nechci tomu uvěřit. Chtěl bych se probrat a říct si, že to byl jen strašnej sen. Schází mi, strašně mi schází,” povzdechl si v rozhovoru pro CNN Prima News.

V posledních dnech Hančina života pro něj bylo těžké nejen sledovat, jak jeho láska pomalu odchází, ale také to, že jí musel lhát. Aby jí nepřidělával starosti, tvrdil jí, že se její zdravotní stav lepší. „Když Hanka ležela v nemocnici, páni doktoři mě předem upozorňovali, že je její stav hodně špatný. Bylo to moje nejhorší životní představení, které jsem musel zahrát. Zahrát v tom smyslu, že když Hanka ležela, vždy jsem za ní přišel a ptal se, co bude jíst. Chtěla strašně kuřecí polévku, tu si denně dávala. Vždy si dala i jeden indiánek. Ale pak mi páni doktoři řekli, že se její stav zhoršuje a že to není dobré. Že musím počítat se vším,” vyprávěl zdrcený pěvec.