Dojatý Margita promluvil o nejhezčím dni v životě, na narození vnučky nezapomene

Dlouhou dobu trápí zpěvačku Hanu Zagorovou zdravotní problémy, kvůli kterým odkládá koncerty a vyhýbá se společenským akcím. Nyní má ale konečně důvod k úsměvu, dočkala se vytoužené vnučky. Se Štefanem Margitou si užívá chvíle ve společnosti roční Adelaine.

Adoptovaný kolega

Fanoušci hvězdného páru neskrývali překvapení, když viděli na sociálních sítích jejich fotografie s malým miminkem. Hana a Štefan později po řadě otázek přiznali o koho se jedná. Malá holčička jménem Adelaine je dcerou kolegy Margity Michala Kindla. Štefan k muzikálovému zpěvákovi přistupuje jako k vlastnímu synovi. Dokonce spolu objíždí i koncertní turné. Hvězdný pár nemohl mít děti kvůli vzácné chorobě krve, kterou trpí Hana od třiadvaceti let. Její manžel Štefan se tak musel v mládí rozhodnout, zda dá přednost lásce k milované ženě nebo se bude chtít stát otcem.

Nová radost do života

“Jsme rádi, že je máme. Oni nám donesli do našeho života to, po čem jsme toužili a nikdy se nám to nesplnilo,“ uvedl po narození Adelaine dojatý Margita pro web Ženy.iprima. Operní pěvec se stal dokonce jejím kmotrem. “Bude mít jméno po Štefanovi, Adelaine Stephanie Kind,“ vysvětlil šťastný otec malé dívenky. Margita neskrýval dojetí a přiznal, že on i jeho žena Hana brečeli, když viděli miminko poprvé.

Adelaine v půlce června oslavila rok, Štefan na svém Instagramu zavzpomínal na den, kdy přišla na svět. “Přesně před rokem v tuhle dobu už jsme se šíleně těšili na zprávu od Michala a pak v noci přišla ta nejkrásnější! Adelaine je na světě a Barunka maminka v pořádku…no a tatínek na omdlení. Chápu ho. A pro nás ta nejkrásnější noc, na kterou nikdy nezapomeneme."