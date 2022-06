Štefan Margita kvůli manželce odmítl lukrativní kšeft: Bez Hanky bych nepřežil

Zdroj: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Hanka Zagorová před pár dny prodělala kolaps, po kterém skončila v nemocnici. Starostlivý manžel Štefan Margita se proto rozhodl, že zruší své účinkování v inscenaci Káťa Kabanová v Národním divadle, aby byl své milované Haničce nablízku.

Hana Zagorová o víkendu vyděsila své nejbližší i fanoušky, když náhle zkolabovala. Zpěvačka již druhým rokem bojuje s následky těžkého covidu a podobný kolaps už prodělala loni v září.

"A teď v sobotu to bylo úplně stejné. Ráno jsem Hance ještě udělal snídani, přála si kakao. Potom se jí udělalo několikrát za sebou zle a raději si šla lehnout. Hanka je stabilizovaná a už si se mnou i povídá, to je dobré znamení," popsal zdrcený Margita Blesku.

Podle Margity se stav jeho manželky v poslední době zlepšoval. "Je mi to ale tak strašně líto. Už se zotavovala, prozpěvovala si, dokonce se pustila do nové desky. Jsem tak zoufalý," přiznal operní zpěvák, který se rozhodl být své ženě nablízku a zrušil své pracovní závazky.

Hanka je pro mě nejvíc v životě

"Drazí přátelé, určitě víte, co se stalo mojí Hance. Vzhledem k situaci, jsem bohužel nucen odvolat moje účinkování v inscenaci Káťa Kabanová v Národním divadle. Zdraví mojí ženy, je a bylo vždy na prvním místě," oznámil Štefan Margita na svém Facebooku smutnou zprávu.

"Rád bych se touto cestou omluvil celému organizačnímu teamu Národního divadla a poděkoval mu za pochopení. Moc jsem se na vás těšil! Pevně věřím, že se zase brzo potkáme ve zdraví," dodal umělec.

"Zkoušet se začíná už v těchto dnech a já bych to dohromady nezvládal. Hlavně psychicky bych to nedal," přiznal Štefan webu ahaonline.cz. Těšil jsem se na to, zpíval jsem Tichona jen jednou, a to v italském Torině, je to krásná inscenace, ale Hanka je pro mě to nejvíc v životě," vysvětlil Margita, který má stále před očima hrůzný zážitek s kolapsem své ženy.

Jsem rád, že jsem byl doma já

"Jsem ale rád, že jsem byl doma zrovna já, a nebyl u ní nikdo jiný," říká Štefan Margita. Pěvec zmíněnému webu mimo jiné prozradil, že s jeho manželkou je neustále někdo doma, aby mohl v případě potřeby ihned zavolat pomoc.

"Není doma sama od září, kdy poprvé zkolabovala, ani vteřinu. Vím, že se vždycky může stát všechno a já ji nadobro ztratím. A to bych nepřežil," dodal operní pěvec, která má o svou milovanou obrovské obavy.