Smutný život Stelly Májové: Hvězdná kariéra byla vykoupena šíleným trápením

Známé osobnosti i diváci krásné Stelle předvídali zářivou budoucnost, které se herečka také dočkala. Alespoň co se profesního života týče. V tom osobním zažívala bolest a trápení. Ve čtyřicátých letech se seznámila s pozounistou Janem Čížkem. Zamilovaná dvojice plánovala společnou budoucnost, do které však zasáhla krutá ruka osudu. O svého snoubence Stella přišla v roce 1944, kdy zemřel na tuberkulózu.

Možná i proto se Stella natolik upnula na svou práci, do které dávala naprosto vše. Prožívala velké zoufalství, a tak doufala, že ji práce vytáhne z nekonečné mizérie. Její pracovní nasazení však přinášelo ovoce a herečka sklízela jeden úspěch za druhým, a to nejen na divadelních prknech, ale i před kamerou. Mezi nejznámější filmy, které herečka natočila, patří Princezna se zlatou hvězdou, Byl jednou jeden král, Anděl na horách, Zítra to roztočíme, drahoušku! nebo Pane, vy jste vdova!. Její soukromý živit byl podstatně chudší.