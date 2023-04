Miloš Kopecký prohrál Stellu Zázvorkovou v šachách, ta se mu krutě pomstila

Zdroj: Profimedia

Patřila mezi nejvýraznější a nejoblíbenější herečky. Uměla se zhostit jak komediálních rolí, tak těch dramatických. Aby také ne, její soukromý život příliš šťastný nebyl. Manželství s Milošem Kopeckým jí vydrželo pouhý rok.

Stella Zázvorková se narodila do rodiny, kde se rodiče brzy rozvedli a na dceru neměli čas. Stella tak trávila veškeré volné chvíle v divadle. Přihlásila se i na konzervatoř, kam se však nedostala.

Do její rozjeté kariéry vstoupila válka a gestapo zakázalo její činnost. Zázvorková skončila bez angažmá. Naštěstí se jí tenkrát zastal divadelník Josef Šmíd, který ji přijal do divadla Větrník. Tam se seznámila i se svou osudovou láskou, hercem Milošem Kopeckým.

S Kopeckým ji spojoval společný smysl pro humor

Jejich vztah však nebyl šťastný a manželství trvalo pouhý rok. Více než láska je totiž spojoval společný smysl pro humor. Povahově byli naprosto rozdílní a uznávali jiné hodnoty. Stella byla milá a energická, Miloš depresivní záletník. Manželka mu odmítala nevěru neustále tolerovat, proto šli po pár měsících od sebe.

Třešničkou na dortu byla totiž příhoda, na kterou vzpomínala Zázvorková do smrti. Kopecký ji totiž prohrál v šachách.

„Teta mi jednou vyprávěla, jak ji Kopecký na nějakém zájezdu prohrál v šachách! To tak ilustrovalo ten jejich vztah. Vítěz si ji odvedl. Řekla Kopeckému, že když byl tak blbej a vsadil ji, tak ať si to užije! Miloš pak běhal po celém hotelu a bušil hlavou do zdi,” zavzpomínal pro Blesk hereččin synovec.

Dcera Jana spáchala demonstrativní sebevraždu

I přes krátkou známost Stella s Milošem otěhotněla a narodila se jim dcera Jana. Ta se bohužel demonstrativně zabila v pouhých patnácti letech. Pustila si plyn v čas, kdy měla přijít její matka domů, aby ji našla. Zázvorková se ale ten den zdržela v divadle, když přišla domů, už jí nedokázala pomoci.

I když si poté rodina přála, aby herečka s povoláním skončila, ta se naopak rozhodla hrát ještě víc. Byla to jediná věc, která jí pomáhala na chvíli zapomenout.