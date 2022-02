Štěpán Kozub a jeho nejlepší role: Za jednu si získal hereckou cenu v Las Vegas

Zdroj: Profimedia

V současné době patří k vůbec nejpopulárnějším českým hercům a přechází z jedné role do druhé. Na scéně se přitom objevuje jen několik málo let. Tvůrci si však velmi brzy všimli jeho obrovského talentu a rodák z Bohumína si rychle získal srdce mnohých diváků. V jakým filmech Štěpán Kozub začínal a které si lidé nejvíce oblíbili?

Na základní škole rozhodně nepatřil mezi ty, kteří by se rádi učili, za což si odnášel špatné známky. Jak ale sám uvádí, vadilo mu, jak byl nastavený školský systém. „Je pravda, že jsem se neučil, ale bylo to z úplně prostého důvodu. Školský systém, ve kterém jsem vyrůstal, mi prostě nevyhovoval. Abych to upřesnil, na základní škole jsem neustále poslouchal pouze to, co můžu a nemůžu,” nechal se Štěpán Kozub slyšet v rozhovoru pro iDNES. Naštěstí ale oplýval jiným talentem – rád a skvěle recitoval. Když se tedy během dospívání rozhodoval, jakým směrem se ve svém životě vydá, zkusil štěstí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kam byl úspěšně přijat na obor herectví.

První role

Vůbec poprvé se před televizní kamerou objevil v méně známém seriálu BikDýl, o tři roky později získal epizodní roli v kriminálce Případy 1. oddělení, ve které na sebe významně upozornil. Diváci i filmoví tvůrci si všimli jeho talentu a Kozubovi začalo přicházet mnoho pracovních nabídek. Když pak v roce 2017 přijal hlavní roli v krátkometrážním thrilleru Ruchoth Raoth, možná ani nečekal, s jakým úspěchem se snímek setká.

Film se dočkal velkých ovací na přehlídce hororových filmů „We are indie horror film festival” v Las Vegas. Tam si dokonce Kozub podle webu positivJE převzal cenu v kategorii Nejlepší herec. O jeho kvalitách od té doby už nikdo nepochyboval.

Velký zlom

Kromě filmů se Štěpán Kozub věnuje divadlu a také je členem improvizační skupiny Tři Tygři. Právě díky té vstoupil do povědomí široké veřejnosti, která si ho velmi rychle oblíbila. Ztvárnil důležitou roli v seriálech jako Místo zločinu Ostrava anebo sKORO NA mizině.

V loňském roce exceloval po boku Jakuba Štáfka v hororové komedii Shoky & Morthy: Poslední velká akce, diváky ohromil v dramatu Petra Kolečka s názvem Zbožňovaný anebo temném thrilleru Hrana zlomu. Tím ale Štěpán Kozub zdaleka nekončí a natáčí další filmy jako na běžícím pásu. Je více než jasné, že o Štěpánovi Kozubovi bude ještě hodně dlouho slyšet.