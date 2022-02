Štěpán Kozub a veselé fotky z dětství: S dědečkem si uměl užít pořádnou legraci

Zdroj: Profimedia

Populární herec Štěpán Kozub je známý pro svůj osobitý smysl pro humor a právě díky tomu jej jeho fanoušci tolik zbožňují. Kromě filmů a improvizační skupiny Tři Tygři ale své obdivovatele baví také svými příspěvky na Instagramu. Tam čas od času sdílí snímky z dětství. Hlavně pak ty s jeho dědečkem dokážou všechny skvěle pobavit.

Na scéně se objevuje jen pár let, i tak ale dokázal filmové tvůrce a hlavně diváky velmi rychle zaujmout. O Štěpánovi Kozubovi se často říká, že je Vladimírem Menšíkem dnešní doby. Je talentovaný, každou svou roli dokáže perfektně zahrát a k tomu všemu má ještě skvělý smysl pro humor. O tom se ostatně mohli jeho fanoušci dost dobře přesvědčit při nejrůznějších scénkách, které se svou improvizační skupinou Tři Tygři předvádí.

Fotky z dětství

Na druhou stranu je Štěpán Kozub člověkem, který si chrání své soukromí a soukromí svých nejbližších. Alespoň pak co se týká jeho života s jeho manželkou a dcerou Anežkou. Manželku Báru na svém Instagramu takřka neukazuje a na fotkách, na nichž je zvěčněn se svou dcerou, její tvář vždy zakrývá. Když jde ale o fotky z jeho archivu, nedělá mu problém podělit se s fanoušky o nejrůznější střípky ze svého dětství. Kozub ostatně na Instagramu rád vzpomíná na zesnulé členy své rodiny, a to právě prostřednictvím snímků, které jej zachycují v blízkosti jeho milovaných osob.

Jeho dědeček fanoušky baví

Před pár dny své sledující Štěpán Kozub pobavil veselým snímkem, na němž sedí na klíně svému dědečkovi, který mi do pusy vložil nezapálenou cigaretu. „Ty vogo, fakt ti dal děda do pusy cígo?” ptal se se smíchem kamarád a kolega Kozuba Albert Čuba. „Hej, vůbec nevíš, co je vesnický život!” odpovídal na dotaz sám herec. A radost a nostalgii vzbudil Kozub i v dalších tisících svých fanoušků.

Fotek z dětství má ale Kozub na svém Instagramu mnohem více. Ostatně na jiné z nich je opět v náručí svého dědečka a opět s cigaretou, kterou mu tentokrát dává dědeček pod nos. Na dalších je pak zvěčněn se svými rodiči nebo jinými příbuznými. Fanoušci se rozplývají hlavně nad tím, nakolik byl herec v dětství roztomilý, a také oceňují, jak krásně mluví o svých nejbližších. „Jsi velmi vzácný případ, Štěpáne,” napsala pod jeden příspěvek jedna z jeho obdivovatelek.