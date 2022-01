Myslel si, že u ní nemá šanci: Štěpán Kozub byl ze své manželky dříve zmatený

Zdroj: Profimedia

Populární herec Štěpán Kozub je v současné době jednou z nejvýraznějších osobnostní českého šoubyznysu. Daří se mu jak v jeho profesním životě, tak i v tom osobním. Již takřka tři roky je šťastně ženatý s krásnou tanečnicí Bárou a vychovávají spolu dceru Anežku. Manželka Bára jej však jen výjimečně doprovází na nejrůznějších společenských akcích a jeho fanoušci o ní prakticky nic nevědí. Kde se zamilovaný pár seznámil a proč si na začátku Kozub říkal, že u sympatické blondýnky nemá šanci?

Je mu pouhých 25 let, ale na svém kontě má už mnoho úžasných filmových rolí a je dobře známý jak v Česku, tak také na Slovensku. Herec Štěpán Kozub sklízí jeden úspěch za druhým a jen během několika málo roků si dokázal získat srdce mnohých filmových příznivců. Ve svých rolích exceluje a oplývá neobyčejným talentem. Možná se na jeho práci ale odráží také jeho duševní pohoda a štěstí, které prožívá po boku své krásné manželky Báry, s níž vychovává jejich společnou dceru Anežku.

Nelehké seznamování

Štěpán Kozub se s Bárou Drulákovou poprvé potkal během studií na konzervatoři. A tajemná dívka jej na první dobrou okamžitě zaujala, a to navzdory tomu, že herec zpočátku pochyboval o její orientaci. „Byla baletka a byla vždycky krásná, říkal jsem si, že nemám šanci. A myslel jsem si, že je lesba,” nechal se Kozub slyšet před časem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Nosila obrovské kanady, roztrhané silonky, buřinku, měla krátké vlasy, nosila černé rtěnky a byla taková temná a mě to hrozně přitahovalo. Vyzvídal jsem od kamarádek, jak to má s orientací,” popisoval ještě herec, co si zpočátku o své budoucí manželce myslel.

Tajemná tanečnice

Zatímco na Štěpána Kozuba Bára působila tajemně jen v dobách, kdy se teprve oťukávali, pro jeho fanoušky zůstává jeho manželka záhadou tak nějak dodnes. Dříve vystupovala na sociálních sítích, ale svůj účet si později zrušila. Manžela na žádných akcích nedoprovází a když už se s ním přece jen čas od času vydá do společnosti, působí velmi nenápadně.

Bára Kozubová se živí jako tanečnice, ale jsou jí blízké také styling a make-up. Manželka jednoho z nejslavnějších herců současnosti je zároveň nesmírně půvabná, má smysl pro humor a nebojí se udělat si legraci sama ze sebe. Jen si dle všeho hlídá své soukromí a nepotřebuje veřejně ukazovat, co všechno se v jejím životě děje.