Štěpán Kozub sdílel fotku z dětství: Veselý snímek dostal fanoušky do kolen

Zdroj: Profimedia

Herec Štěpán Kozub je veselá kopa a právě svým skvělým smyslem pro humor si získal desetitisíce fanoušků. Těm na sociální síti před pár dny ukázal unikátní snímek z dětství, na kterém sedí na klíně svému dědečkovi. Roztomilou fotografii však kazí jeden malý detail, na který upozornil i Kozubův kolega z divadla.

Hvězda Štěpána Kozuba v posledních letech míří stále výš a výš. Populární herec v současné době patří k nejpopulárnějším osobnostem českého šoubyznysu a přechází z jednoho projektu do druhého. Fanoušci si ale Kozuba nezamilovali jen pro jeho úžasný herecký talent, ale také pro jeho smysl pro humor. A jak se zdá, právě smysl pro humor se v jeho rodině dědí z generace na generaci. Štěpán Kozub před pár dny sdílel na sociální síti snímek, na kterém sedí na klíně svému dědečkovi. Na první pohled běžném snímku z dětství ale fanoušky zaujala hlavně jedna věc.

Ty vogo!

„Já na fotce s dědečkem. Děda byl plný humoru! Celé dny si pískal nebo zpíval. Vyprávěl různé příhody z mládí a já vždycky rád poslouchal. Už tady pár let není a rád bych na něj zavzpomínal prostřednictvím této fotografie staré přes dvacet let!” napsal Štěpán Kozub k fotografii, kde jej jeho dědeček chová na klíně a malý Štěpán se dívá do fotoaparátu s úsměvem a cigaretou v puse.

Právě tento detail zaujal drtivou část jeho fanoušků. Mimo jiné také jeho kolegu z divadla Alberta Čubu. „Ty vogo, fakt ti dal děda do pusy cígo?!” ptal se se smíchem Čuba. „Hej, vůbec nevíš, co je vesnický život!” odpovídal na dotaz sám Kozub. „Vždyť jsme vyrostli na žvýkačkových cigaretách. Každé děcko z naší generace má fotku s cigárem v puse. Tak mě tahle fotka vůbec nepřekvapuje,” napsala pod snímek jedna z fanynek. „Štěpáne, vy jste borec, já vás miluji,” přidala se další.

Do své práce dává všechno

Není to však jen humor, co fanoušky na Štěpánovi Kozubovi nejvíce baví. Herec totiž dokáže skvěle ztvárnit nejen vtipné postavy, ale také vážné úlohy. A to tak, že divákům leckdy spadne brada. Čas od času se do své práce natolik vžije, že dokonce pociťuje fyzickou bolest. „Vlastně když mě to nebolí, mám pocit, že jsem to neudělal dostatečně dobře. Uvědomuji si, že je to zvláštní přístup. Ale já to jinak neumím. Rád se do práce ponořím. Potřebuji to,” nechal se nedávno herec slyšet v rozhovoru pro iDNES a vysvětlil tak, jak se mu podaří podat co nejlepší výkon.